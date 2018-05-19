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В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадал один человек
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В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадал один человек
Говорит Москва
29 минут назад
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Фото:
ТВ Центр
Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, травмы получил водитель легковушки. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.
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