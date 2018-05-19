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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на юго-западе Москвы
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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на юго-западе Москвы 

Газета.Ru 3 часа назад
Представители Главного управления ГИБДД по Москве сообщили о столкновении автобуса и легкового автомобиля на юго-западе Москвы, в результате которого пострадал один человек, передает агентство городских новостей «Москва».
"В районе д. 29 по ул. Островитянова легковой автомобиль марки Subaru столкнулся с рейсовым автобусом. В аварии травмы получил водитель Subaru", — сообщили в ГИБДД.
Сообщается, что в данный момент на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства прошедшего.
Ранее в мае сообщалось о столкновении легкового автомобиля с автобусом в результате которого пострадали два человека.
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