Шойгу заявил об устойчивом расширении военного сотрудничества с Египтом

Об этом он сказал в ходе переговоров с египетским коллегой генерал-полковником Седки Собхи.

«Наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере. С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства», — цитирует РИА Новости Шойгу.