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Городские площадки для форума «Среда для жизни» в Калининграде восстановят в прежнем виде
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Городские площадки для форума «Среда для жизни» в Калининграде восстановят в прежнем виде 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Городские территории, где установлены павильоны общероссийского форума «Среда для жизни: всё о жилье», будут восстановлены в первоначальном виде с сохранением зелёного наряда города. Об этом калининградским «Вестям» сообщили организаторы форума.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что строители, оборудующие у драмтеатра площадку для участников форума, якобы «угробили клумбы».
«Никакой вырубки зеленых насаждений на площадках форума не производится, — подчеркнули организаторы. — После завершения мероприятий и демонтажа конструкций всё будет восстановлено в прежнем виде».
Напомним, накануне вице-премьер Калининградской области Гарри Гольдман заявил, что часть «городской мебели», установленной для форума, останется в Калининграде «как наследие» и будет использоваться во время других массовых мероприятий.
Форум «Среда для жизни: всё о жилье» состоится 18-19 мая в Калининграде. В Калининграде соберётся свыше 700 представителей региональных органов власти из всех регионов России, а также архитекторы и девелоперы.
Фото со страницы И. Кожевниковой на «Фейсбуке»
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