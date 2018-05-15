Городские площадки для форума «Среда для жизни» в Калининграде восстановят в прежнем виде

Городские территории, где установлены павильоны общероссийского форума «Среда для жизни: всё о жилье», будут восстановлены в первоначальном виде с сохранением зелёного наряда города. Об этом калининградским «Вестям» сообщили организаторы форума.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что строители, оборудующие у драмтеатра площадку для участников форума, якобы «угробили клумбы».

«Никакой вырубки зеленых насаждений на площадках форума не производится, — подчеркнули организаторы. — После завершения мероприятий и демонтажа конструкций всё будет восстановлено в прежнем виде».

Форум «Среда для жизни: всё о жилье» состоится 18-19 мая в Калининграде. В Калининграде соберётся свыше 700 представителей региональных органов власти из всех регионов России , а также архитекторы и девелоперы.

Фото со страницы И. Кожевниковой на «Фейсбуке»