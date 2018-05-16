Ещё
Преподаватели Дворца творчества имени Гайдара в Текстильщиках стали одними из лучших на столичном турслете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

Преподаватели Дворца творчества имени Гайдара в Текстильщиках стали одними из лучших на столичном турслете 

Управа района Текстильщики 16 мая 2018
Фото: Управа района Текстильщики
Представители Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который находится в районе Текстильщики, заняли призовые места на городском турслете педагогов. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.
— В личном зачете в спортивном ориентировании лучшим признан педагог Дворца творчества Николай Шилов, а в дисциплине «Полоса препятствий» второе место занял педагог Евгений Матюшенко, — пояснила Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Танцоры из Текстильщиков стали призерами международного фестиваля-конкурса На территории Текстильщиков появилось более 20 киосков с печатной продукцией Сотрудники полиции района Текстильщики раскрыли кражу мотоцикла
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина проиграла России спор95
Лепс с жуткими переломами попал в больницу78
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост210
Медведев перепутал отчество Шойгу перед Путиным96
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»14
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение