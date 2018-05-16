Преподаватели Дворца творчества имени Гайдара в Текстильщиках стали одними из лучших на столичном турслете

Представители Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который находится в районе Текстильщики, заняли призовые места на городском турслете педагогов. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко — В личном зачете в спортивном ориентировании лучшим признан педагог Дворца творчества Николай Шилов , а в дисциплине «Полоса препятствий» второе место занял педагог Евгений Матюшенко, — пояснила Анна Бондаренко. Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)