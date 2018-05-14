Шойгу сообщил о расширении военных связей с Египтом

Египет — один из главных партнеров России в сфере ВТС в ближневосточном регионе. Сегодня Москва реализует масштабный контракт на поставку Каиру около 50 ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

В 2017 году РФ выиграла тендер на поставку Египту морской версии данных машин Ка-52К на ранее предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа «Мистраль». Кроме того, реализуется контракт на поставку систем ПВО С-300ВМ.

"Наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере. С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства", — сказал Шойгу в ходе переговоров с коллегой генерал-полковником Седки Собхи в Москве.

По его словам, Россия «заинтересована в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности» и ценит «конструктивную позицию Каира по основным проблемам безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Важным элементом сотрудничества он назвал регулярное проведение встреч министров в формате «два плюс два», в рамках которых военные и дипломаты России и Египта «имеют уникальную возможность сверить часы по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия».