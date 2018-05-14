Президент Грузии призвал либерализовать наркополитику

В ночь на субботу владельцы тбилисских ночных клубов сообщили, что в заведения ворвался спецназ. Они призвали своих сторонников собраться в знак поддержки. Ночью у здания парламенты собрались на митинг сотни человек. На следующий день акция протеста продолжилась. При этом правоохранители сообщали, что задержали восемь наркоторговцев. Ситуация обострилась после того, как ряд НПО начали «контракцию». К зданию парламента направили дополнительные силы спецназа, машины с «акустическими пушками» и водометы. К участниками акции вышел глава МВД Георгий Гахария , он пообещал «достичь определенных результатов в наркополитике страны». Митингующие прервали протест на неделю до выполнения обещания министра.

"В эти дни мы увидели как политический, так и административный полный провал и ряд ошибок, которые начались рейдами и спецоперацией, и эти ошибки продолжались. Как можно было умудриться за несколько часов дойти до такого зенита возможного гражданского противостояния, это до сих пор остается под вопросом", — заявил Маргвелашвили журналистам.

По мнению президента, ситуация была настолько накаленной, что Тбилиси «чуть не оказался на грани гражданского противостояния». «Следовательно, нашей целью было и будет сохранение свободы слова и в то же время сохранение порядка — как на улицах столицы, так и в общественно-политическом процессе», — добавил президент.

Кроме того, он считает что власти должны предпринять шаги по либерализации наркополитики.