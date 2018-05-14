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Президент Грузии призвал либерализовать наркополитику
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Президент Грузии призвал либерализовать наркополитику 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что в ходе акций против обысков в ночных клубах в Тбилиси существовал риск гражданского противостояния, при этом он призвал власти предпринять шаги по либерализации наркополитики.
В ночь на субботу владельцы тбилисских ночных клубов сообщили, что в заведения ворвался спецназ. Они призвали своих сторонников собраться в знак поддержки. Ночью у здания парламенты собрались на митинг сотни человек. На следующий день акция протеста продолжилась. При этом правоохранители сообщали, что задержали восемь наркоторговцев. Ситуация обострилась после того, как ряд НПО начали «контракцию». К зданию парламента направили дополнительные силы спецназа, машины с «акустическими пушками» и водометы. К участниками акции вышел глава МВД Георгий Гахария, он пообещал «достичь определенных результатов в наркополитике страны». Митингующие прервали протест на неделю до выполнения обещания министра.
"В эти дни мы увидели как политический, так и административный полный провал и ряд ошибок, которые начались рейдами и спецоперацией, и эти ошибки продолжались. Как можно было умудриться за несколько часов дойти до такого зенита возможного гражданского противостояния, это до сих пор остается под вопросом", — заявил Маргвелашвили журналистам.
По мнению президента, ситуация была настолько накаленной, что Тбилиси «чуть не оказался на грани гражданского противостояния». «Следовательно, нашей целью было и будет сохранение свободы слова и в то же время сохранение порядка — как на улицах столицы, так и в общественно-политическом процессе», — добавил президент.
Кроме того, он считает что власти должны предпринять шаги по либерализации наркополитики.
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К месту проведения акции протеста в Тбилиси доставлены «акустические пушки» СМИ: В Тбилиси правоохранители и спецназ эвакуировали людей из ночных клубов Назначен глава МИД Армении
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