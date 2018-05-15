Расчеты ПВО Каспийской флотилии в рамках учения отразили удар вертолетной группы условного противника

После идентификации объектов расчетами ПВО цели были условно уничтожены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» и артиллерийских установок АК-630 на значительном расстоянии от пункта базирования.

На Каспийской флотилии проведены учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов противника с воздуха с дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).

По замыслу учений группа вертолетов условного противника на предельно малой высоте подошла к пункту постоянной дислокации кораблей флотилии для нанесения штурмового удара.

При обнаружении вертолётов условного противника на радарах корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению.

После идентификации объектов расчетами ПВО цели были условно уничтожены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» и артиллерийских установок АК-630 на значительном расстоянии от пункта базирования.

В учении были задействованы дежурные расчёты более 10 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».