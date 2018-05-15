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Расчеты ПВО Каспийской флотилии в рамках учения отразили удар вертолетной группы условного противника
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Расчеты ПВО Каспийской флотилии в рамках учения отразили удар вертолетной группы условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После идентификации объектов расчетами ПВО цели были условно уничтожены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» и артиллерийских установок АК-630 на значительном расстоянии от пункта базирования.
На Каспийской флотилии проведены учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов противника с воздуха с дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).
По замыслу учений группа вертолетов условного противника на предельно малой высоте подошла к пункту постоянной дислокации кораблей флотилии для нанесения штурмового удара.
При обнаружении вертолётов условного противника на радарах корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению.
После идентификации объектов расчетами ПВО цели были условно уничтожены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» и артиллерийских установок АК-630 на значительном расстоянии от пункта базирования.
В учении были задействованы дежурные расчёты более 10 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».
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