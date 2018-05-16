Женская сборная Южной Кореи одержала первую победу в Лиге наций 

Женская сборная Доминиканской Республики в своём втором матче в Лиге наций на тай-брейке проиграла команде Южной Кореи в Нинбо (Китай) со счётом 2:3 (24:26, 27:25, 25:21, 14:25, 12:15). Для доминиканок это второе поражение кряду. Сборная Южной Кореи одержала первую победу.
Лига наций. Женщины. Первый тур. Нинбо. Группа 2. Второй тур Доминиканская Республика — Южная Корея — 2:3 (24:26, 27:25, 25:21, 14:25, 12:15).
17 мая доминиканки сыграют с командой Бельгии, а сборная Южная Кореи встретится с китаянками.