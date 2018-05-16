Ещё
Женская сборная Южной Кореи одержала первую победу в Лиге наций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женская сборная Южной Кореи одержала первую победу в Лиге наций 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Российский стадион
Женская сборная Доминиканской Республики в своём втором матче в Лиге наций на тай-брейке проиграла команде Южной Кореи в Нинбо (Китай) со счётом 2:3 (24:26, 27:25, 25:21, 14:25, 12:15). Для доминиканок это второе поражение кряду. Сборная Южной Кореи одержала первую победу.
Лига наций. Женщины. Первый тур. Нинбо. Группа 2. Второй тур Доминиканская Республика — Южная Корея — 2:3 (24:26, 27:25, 25:21, 14:25, 12:15).
17 мая доминиканки сыграют с командой Бельгии, а сборная Южная Кореи встретится с китаянками.
Чемпионат.com: последние новости
В Москве проходят финальные матчи ЧМ по футболу среди детей-сирот Видеообзор стадиона «Самара Арена», который примет матчи чемпионата мира—2018 Контавейт отдала всего два гейма Вандевей и может сыграть с Кузнецовой в Риме
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»308
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост856
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел10
Скрипаль наш: новые подробности отравления21
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир133
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург высказался о действиях «Волков» на Крымском мосту
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение