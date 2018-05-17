Китаянки потерпели первое поражение в Лиге наций 

Женская сборная Китая в своём третьем матче в Лиге наций проиграла команде Южной Кореи со счётом 0:3 (15:25, 15:25, 13:25). Олимпийские чемпионки 2016 года потерпели первое поражение в Нинбо. Сборная Южной Кореи одержала вторую победу.
Лига наций. Женщины. Первый тур. Нинбо. Группа 2. Третий тур Китай — Южная Корея — 0:3 (15:25, 15:25, 13:25).
Женская сборная России 17 мая в Екатеринбурге сыграет с командой Нидерландов. Второй этап Лиги наций пройдёт на следующей неделе. Китаянки сыграют в Макао, сборная Южной Кореи — в Сувоне.