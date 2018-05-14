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В Крыму два БТР по неизвестным причинам вылетели с дороги
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В Крыму два БТР по неизвестным причинам вылетели с дороги 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Крыму произошло серьезное ДТП с участием военной техники. По неизвестным причинам Два БТР вылетели с дороги под Симферополем. Об этом изданию «Крыминформ» сообщили очевидцы.
"Два БТР шли на сцепке. Один лежит в кювете, второй вылетел на обочину", — сообщил очевидец.
По его информации, инцидент произошел на улице Лесхозной на ялтинской объездной при повороте на улицу Гурзуфскую по направлению к улице Ялтинской. Вскоре после инцидента на узкой дороге образовался внушительный затор. О пострадавших в аварии ничего не сообщается. Также неясно по каким причинам водитель первого БТР допустил съезд в кювет. Военные информацию о дорожном происшествии также пока не комментируют.
Куда направлялась военная техника неизвестно.
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