В Крыму два БТР по неизвестным причинам вылетели с дороги

Крыму произошло серьезное ДТП с участием военной техники. По неизвестным причинам Два БТР вылетели с дороги под Симферополем . Об этом изданию «Крыминформ» сообщили очевидцы.

"Два БТР шли на сцепке. Один лежит в кювете, второй вылетел на обочину", — сообщил очевидец.

По его информации, инцидент произошел на улице Лесхозной на ялтинской объездной при повороте на улицу Гурзуфскую по направлению к улице Ялтинской. Вскоре после инцидента на узкой дороге образовался внушительный затор. О пострадавших в аварии ничего не сообщается. Также неясно по каким причинам водитель первого БТР допустил съезд в кювет. Военные информацию о дорожном происшествии также пока не комментируют.

Куда направлялась военная техника неизвестно.