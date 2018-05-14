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Порошенко лично испытает «Джавелины»
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Порошенко лично испытает «Джавелины» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время заседания согласительного совета, передает «112».
«Президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах», — заявила Луценко.
Она отметила, что предоставление Украине ПТРК из США подтверждает ослабление России на международной арене.
Ранее стало известно о предоставлении Украине американских ПТРК Javelin, действующих по принципу «выстрелил и забыл».
«Я знаю, что многие из вас интересовались продажей ракет Javelin на Украину. Я могу вам сказать, что это один из вопросов, «лежавших на столе» в течение очень долгого времени перед тем, как мы анонсировали в 2017 году, что президент принял решение предоставить системы Javelin Украине. Они были доставлены несколько недель назад», — рассказала 4 мая спикер Госдепа США Хезер Науэрт.
По ее словам, вопрос поставок не разглашался, а люди, державшие его в тайне, «сделали хорошую работу».
При этом она отказалась связывать данные поставки с делом против президента США, которое ведет прокурор Роберт Мюллер.
В ДНР и ЛНР заявили, что поставка данных ПТРК усугубит обстановку на фронте и лишь поспособствует эскалации конфликта.
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