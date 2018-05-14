Порошенко лично испытает «Джавелины»

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время заседания согласительного совета, передает «112».

«Президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах», — заявила Луценко.

Она отметила, что предоставление Украине ПТРК из США подтверждает ослабление России на международной арене.

Ранее стало известно о предоставлении Украине американских ПТРК Javelin, действующих по принципу «выстрелил и забыл».

«Я знаю, что многие из вас интересовались продажей ракет Javelin на Украину. Я могу вам сказать, что это один из вопросов, «лежавших на столе» в течение очень долгого времени перед тем, как мы анонсировали в 2017 году, что президент принял решение предоставить системы Javelin Украине. Они были доставлены несколько недель назад», — рассказала 4 мая спикер Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, вопрос поставок не разглашался, а люди, державшие его в тайне, «сделали хорошую работу».

При этом она отказалась связывать данные поставки с делом против президента США, которое ведет прокурор Роберт Мюллер

В ДНР и ЛНР заявили, что поставка данных ПТРК усугубит обстановку на фронте и лишь поспособствует эскалации конфликта.