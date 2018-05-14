Ученые: человек сможет жить гораздо дольше в молодом теле

Гарвардские ученые предпринимают попытки максимально замедлить процессы старения человеческого тела. Гарвардский университет инициировал проект Rejuvenate Bio, в рамках которого научные специалисты приступили к первым практическим экспериментам по редактированию генетических компонентов живых организмов. Главная задача исследователей — найти эффективное решение для замедления физического старения. По данным СМИ, первыми участниками опытов стали собаки. В ДНК структуру этих животных биологи вклинили фрагменты ДНК простейших организмов, обладающих способностью адаптироваться к недружелюбной окружающей среде и жить в ней максимально долго.

«Если генная терапия сработает, то новая технология в клинических условиях будет испытана на людях», — сообщили исследователи.

Именно человеческую жизнь ученые мечтают продлить посредством инновационных разработок. Разработчики программы утверждают, что если все пойдет по плану, наука сумеет добиться того, чтобы люди жили более ста лет, сохраняя физические параметры, свойственные более молодому возрасту. Конкретно, по их словам, человек получит возможность доживать до 130 лет с организмом 21–22 летних людей. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые выступали с концепцией относиться к старости как к заболеванию, — то есть как к процессу, который требует адекватного лечения. Подобное лечение, заявили специалисты, не сделает человека бессмертным, но продлить жизнь на несколько десятков лет все же поможет.