Секретный гарвардский стартап хочет сделать бессмертными собак, а затем и людей

Самый влиятельный синтетический биолог в мире работает в новой компании, которая планирует омолаживать собак, используя генную терапию. Если получится, дальше в дело пойдут люди, а сам он станет одним из первых добровольцев. Секретный стартап называется Rejuvenate Bio, и одним из учредителей стал Джордж Черч из Гарвардской школы медицины. Он считает, что собаки не только лучшие друзья человека, но и отличный способ вывести антивозрастное лечение на рынок.

Компания, которая провела предварительные испытания на гончих, утверждает, что сделала животных «моложе», добавив новые инструкции ДНК в их тела. Ее план по борьбе со старением основывается на удивительных способностях простых организмов, таких как черви и мухи. Изменяя их гены, можно увеличить продолжительность жизни в два или больше раз. Есть и другое исследование, которое показало, что переливание крови от молодых мышей старым может восстановить некоторые биомаркеры до молодого уровня.

«Мы уже провели кучу испытаний на мышах и проводим на собаках, а затем перейдем и к людям», рассказал Черч в начале этого года. Другие учредители компании, CEO Дэниел Оливер и научный руководитель Ноа Давидсон из бостонской лаборатории Черча, отказались давать интервью.

Усилия компании по сохранению своей деятельности в тайне от прессы не дают понять, сколько собак уже было «вылечено». В документе, предоставленном ветеринаром Западного побережья, датированным июнем прошлого года, говорится, что генная терапия Rejuvenate была испытана на четырех гончих совместно с ветеринарной школой Тафтса в Бостоне. Непонятно, проводятся ли более широкие испытания.

Но из доступных общественности документов, патентной заявки, поданной Гарвардом , интервью с инвесторами и собаководами, а также публичных комментариев учредителей, MIT Technology Review составил портрет стартапа, который занимается продлением жизни, начав с американской отрасли домашних любимцев на 72 миллиарда долларов.

«Собаки — это рынок сам по себе», заявил Черч на мероприятии в Бостоне на прошлой неделе. «Это не просто большой организм, близкий к людям. Это нечто, за что люди платят, а FDA одобряет гораздо быстрее. Мы будем проводить испытания на собаках, мы сделаем продукт, и он оплатит масштабирование до испытаний на людях».

Пока неизвестно, что лечение компании делает с собаками. Но если оно работает, люди очень скоро заговорят о нем вслух, пополняя кошелек изобретателей.

Вся инициатива использует развивающиеся достижения биотехнологий, включая способность редактирования генов. Для некоторых ученых этот прогресс означает, что мы неизбежно возьмем под контроль старение, но никто не знает, как скоро это произойдет. Продление срока человеческой жизни — это «самое большое событие, которое произойдет в 21 веке», говорит Дэвид Синклер, гарвардский биолог, сотрудничающий с лабораторией Черча. «На фоне этого прорыва Илон Маск будет выглядеть пешеходом».

Собачьи годы

Rejuvenate Bio встретилась с инвесторами и выиграла грант от американского командования специальных операций, чтобы изучить возможность «улучшения» военных псов, в то время как Гарвард патентует генетические методы возрастного контроля у таких видов, как «коровы, свиньи, лошади, кошки, собаки, крысы и т. п.».

Команда вооружилась идеей лечения домашних животных, потому что доказательство возможности увеличения продолжительности жизни людей может занять слишком много времени. «Никто не хочет идти в FDA и говорить, что мы продлеваем жизнь на 20 лет. Они скажут: чудненько, вернетесь через 20 лет с данными», рассказал Черч на встрече в Бостоне.

Вместо этого Rejuvenate попытается положить конец смертельным сердечным болезням, общим для спаниелей и добермановских пинчеров, собрав доказательства того, что эти концепции сработают и на людях.

Лабораторные исследования уже делают намеки о том, что старение можно отменить. Например, ученые могут «перепрограммировать» любую клетку, чтобы она приняла молодое состояние, характерное для эмбрионов. Но отменить программу старения у животных не так просто, потому что мы сделаны из триллионов специализированных клеток, действующих в оркестре, а не из одной клетки. «Я не думаю, что мы приближаемся к возможности в целом изменить процесс старения у млекопитающих», говорит Педро де Магалханес, команда которого в Ливерпульском университете поддерживает базу данных генов, связанных с долголетием.

Начиная с 2015 года большая гарвардская лаборатория Черча, известная также попытками генетического воскрешения шерстистого мамонта, решила омолодить мышь, используя генную терапию и новые инструменты типа CRISPR.

Генная терапия состоит в том, чтобы ввести инструкции ДНК в вирус, который затем передаст их клеткам животного. В лаборатории Гарварда эта технология использовалась для модуляции активности генов у старых мышей — либо увеличивая, либо уменьшая ее — в попытке вернуть определенные молекулы на уровни, наблюдаемые у более молодых, здоровых животных.

Лаборатория начала разрабатывать более чем 60 различных методов генной терапии, которые испытываются на старых мышах, по отдельности и в комбинациях. Гарвардская группа планирует опубликовать научный доклад о методе, который продлевает жизнь грызунов, модифицируя два гена, влияющих на четыре крупных болезни старости: отказ сердца и почек, ожирение и диабеты. По мнению Черча, результаты «весьма сногсшибательны».

Какой возраст вам нужен?

В январской презентации проекта в Гарварде Давидсон показал изображение белобородого Черча, какой он сейчас, затем еще одно, каким он был десятки лет назад (с каштановыми волосами). Но второй снимок был подписан 2117 годом — на 100 лет в будущее.

Этот снимок отражает желание Черча обратить старение вспять. Он говорит, что подписался бы, если лечение окажется безопасным, либо даже стал бы лабораторной крысой в исследовании. Конечной целью, по словам Черча, является «тело и разум 22-летнего с опытом 130-летнего».

Подобные идеи находят отклик в Кремниевой долине. Миллиардеры вроде Питера Тиля ищут способ победить старение как лично, так и в виде бизнеса, который изменит общество. В начале этого года, например, Давидсон рассказал фонду Тиля, что раз ученые уже могут увеличивать продолжительность жизни простых организмов, это сработает и с людьми. Однажды, сказал он, «мы сможем контролировать биологические часы и сохранять любой возраст, какой пожелаете».

Старый друг лучше новых двух

Новая компания связалась с заводчиками собак, специалистами по этике и ветеринарами, дабы обсудить ее предложение по восстановлению молодости и увеличению «максимальной продолжительности жизни». Так следует из документов. Стратегия состоит в том, чтобы войти в рынок домашних животных. Американцы выкладывают 20 миллиардов долларов в год на услуги ветеринаров. Затем перейти к людям.

Начиная с прошлого года Rejuvenate Bio начала обращаться к владельцам миниатюрных собак под названием спаниель Cavalier King Charles, предлагая провести терапию по лечению сердечной недостаточности, болезни митрального клапана, которая убивает половину этих крошек в возрасте до 10 лет.

Rejuvenate не раскрывает публично, что включает в себя ее собакотерапия, но может отражать один вид лечения, который Давидсон давал мышам, чтобы остановить повреждение сердца. Это генная терапия по блокированию белка Tgf-бета, известного как «главный переключатель» процесса, при котором сердечные клапаны рубцуются, утолщаются и деформируются. Этот же процесс поражает собак.

Этой весной Давидсон и Оливер отправились в Чикаго на международную выставку собак, где устроили аукцион и собрали несколько тысяч долларов на испытание. Разводчик спаниелей Пэтти Канан говорит, что исследование «имеет важное значение для американского клуба спаниелей Cavalier King Charles», президентом которой она является.

В бюллетене, распространенном среди владельцев спаниелей в прошлом году, Rejuvenate сообщила, что это еще не проверенное лечение сделает домашних животных «более здоровыми, счастливыми и молодыми». Но не все владельцы собак впечатлились.

Род Расселл, редактор веб-сайта CavalierHealth.org, назвал предложение «чистой шумихой». Он говорит, что нет «абсолютно никаких доказательств» способа сделать собак моложе и что даже для домашних животных экспериментальные препараты нельзя называть рабочими до проведения испытаний. «Кто будет достаточно наивным, чтобы вкладывать деньги в обещание, что лечение сделает кавальеров моложе? Или найдутся такие?».

И вот еще вопрос: если даже лечение остановит развитие сердечной болезни, будет ли это «обращением старости вспять» или просто предотвращением болезни? По мнению Черча, ответ зависит от того, сможет ли организм старой собаки исцеляться как организм молодой. В любом случае владельцам собак будет все равно: главное, чтобы песик прыгал и вертел хвостиком, говорит он.

Собачья этика

Не нужно дожидаться начала испытаний метода отмены старения на людях, чтобы понять, какие этические вопросы начинают всплывать. В прошлом сентябре команда Rejuvenate Bio отправилась в Нью-Хейвен, чтобы обсудить их с философами и этиками, собранными Лизой Мозес, ветеринаром Гарвардской школы медицины.

Например, если жизнь собак удастся продлить, больше животных будет переживать своих владельцев и в конечном итоге оказываться в приютах или под эвтаназией. «Я переживаю о незапланированных последствиях», говорит Мозес. «Я хочу убедиться, что об этом подумают, прежде чем все зайдет куда дальше».

Домашние питомцы, на которых Rejuvenate хочет опробовать генную терапию, имеют меньше специальных этических защит, чем те, что используются в исследовательских учреждениях. «Домашние животные попадают в легальную серую зону, когда дело доходит до экспериментов над ними», говорит она. Сила жизни и смерти находится в руках владельца; люди могут выбирать, избавить животное от страданий или же предпринять чрезвычайные медицинские шаги, чтобы их спасти. Это не всегда приносит пользу пациентам».

Методы продления жизни, основанные на генетических модификациях, также могут повлечь за собой неожиданные побочные эффекты, считает Мэтт Каберлейн, ученый Вашингтонского университета.

«Идея того, что мы можем генетически разработать лабораторных животных с увеличенной продолжительностью жизни, прошла одобрение. Но есть опасения по поводу выхода их из лаборатории», говорит Каберлейн. «Нужно чем-то жертвовать». Изменение гена, который наносит ущерб сердцу, может иметь другие последствия для собак, возможно, делая их менее здоровыми, чем было изначально. «И когда вы вносите генетические модификации, есть много вариантов, что они сработают не так, как должны бы», добавляет он. «Что вы будете делать с собаками, которых не удастся излечить?».

Каберлейн говорит, что хотел бы увидеть более серьезные доказательства омоложения у мышей, прежде чем кто-либо попытается проделать это на собаке. До тех пор, по его мнению, рассказы об омолаживающей медицине можно попридержать.

«Они могут говорить что угодно, но пока ничего не сделано», говорит он. «Я думаю, это отлично для привлечения внимания людей. Но я не уверен, что будет дано то, что было обещано».