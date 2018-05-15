Против виновника смертельного ДТП под Полесском возбудили уголовное дело

Против водителя, устроившего накануне смертельное ДТП под Полесском , возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД

Напомним, 32-летний водитель «Вольво» на прямом участке решил обогнать «Пежо», но врезался в авто, которую откинуло на придорожное дерево. Пассажиры 81 и 83 лет скончались на месте, а водитель «Пежо» была госпитализирована с множественными переломами.

Виновник аварии с места ДТП уехал, но его задержали «по горячим следам».

«Им оказался ранее судимый 32-летний житель Полесска. По результатам экспертизы установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения. По предварительным данным, мужчина похитил автомобиль», — отметили в МВД.

По факту гибели людей против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 9 лет тюрьмы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».