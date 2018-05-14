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Местер: ФРС должна постепенно повышать ставки
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Местер: ФРС должна постепенно повышать ставки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 14 мая — «Вести. Экономика». Федеральная резервная система США должна продолжать постепенно повышать процентные ставки, учитывая, что инфляция еще не достигла цели на уровне 2% устойчивым образом, заявила глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она также отметила, что ФРС может повышать ставки более резко, если экономика США будет расти быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщает Reuters.
ФРС США. Фото: EPA/MATTHEW CAVANAUGH
"На мой взгляд, среднесрочный прогноз поддерживает продолжающееся постепенное сворачивание монетарного стимулирования; это лучшая стратегия балансирования рисков для обеих целей нашей политики и избежания нарастания рисков для финансовой стабильности", — говорится в подготовленном заявлении Местер для выступления в Париже. Глава ФРБ Кливленда не ожидает резкого ускорения инфляции в США. По ее словам, хотя инфляция близка к 2%-му целевому показателю ФРС, она достигнет этого уровня на устойчивой основе только в течение следующих одного-двух лет. "Мы хотим дать инфляции время, чтобы вернуться к цели… Это аргумент против резкого ужесточения политики", — сказала Местер, которая в этом году является голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам заседания 1-2 мая центробанк США сохранил процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,5-1,75% годовых. Регулятор отметил, что в среднесрочной перспективе инфляция в США приблизится к целевому уровню 2%.
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Потребительские цены в США выросли меньше прогноза Безработица в США упала ниже 4% впервые с 2000 года Чего хочет и куда идет ФРС? Участники рынка ожидают, что уже на следующем заседании в июне ФРС повысит ставку. ФРС прогнозирует два повышения ставок в этом году, хотя все большее число представителей центробанка видят возможность трех повышений. По словам Местер, регулятор может повышать ставки быстрее, если темпы роста экономики США будут выше ожидаемых. В то же время Местер отметила, что центробанк может действовать медленнее, если инфляция снова замедлится. Глава ФРБ Кливленда также отметила, что ФРС, возможно, придется на время повысить процентные ставки до ограничительного уровня, чтобы достичь своей двойной цели — стабильной инфляции и низкой безработицы, пишет MarketWatch. "Поскольку рост продолжается, возможно, для того, чтобы сохранить цели нашей политики, нам потребуется на некоторое время переместить ставку по федеральным фондам немного выше уровня ставки, который, как ожидается, будет преобладать в долгосрочной перспективе", — сказала Местер. Согласно среднему прогнозу чиновников ФРС этот долгосрочный, или нейтральный, уровень ставки по федеральным фондам составляет 3%.
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