Средневзвешенный курс доллара вырос до 61,77 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс Банка России, в понедельник, 14 мая, вырос на 3,3 копейки — до 61,7684 рубля.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 61,7354 рубля, напоминает ПРАЙМ.