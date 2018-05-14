Ещё
Средневзвешенный курс доллара вырос до 61,77 рубля
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Средневзвешенный курс доллара вырос до 61,77 рубля
Деловая газета «Взгляд»
8 минут назад
Комментарии
Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс Банка России, в понедельник, 14 мая, вырос на 3,3 копейки — до 61,7684 рубля.
В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 61,7354 рубля, напоминает ПРАЙМ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Открытие Холдинг»: банк «Траст» заявил о прекращении обязательств перед компанией на 28 млрд рублей
В проекте поправок к бюджету-2018 прописано по 5 млрд рублей для Промсвязьбанка и РСХБ
Alpha Bank показал лучшие результаты стресс-тестов среди четырех крупнейших банков Греции
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»
245
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
87
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
191
Звезда «Брата-2» госпитализирован
14
У звезды «Ворониных» нашли рак
30
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина
Статьи
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет
Люди
03:34
Появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество
Статьи
00:58
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Шоу-бизнес
Происшествия
03:26
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес
Другое
03:14
Самойлова выступила с покаянием
Шоу-бизнес
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение