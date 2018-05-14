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Средневзвешенный курс доллара вырос до 61,77 рубля
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Средневзвешенный курс доллара вырос до 61,77 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 8 минут назад
Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс Банка России, в понедельник, 14 мая, вырос на 3,3 копейки — до 61,7684 рубля.
В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 61,7354 рубля, напоминает ПРАЙМ.
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