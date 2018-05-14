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Школьникам напомнят о ПДД в автобусах «Мострансавто»
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Школьникам напомнят о ПДД в автобусах «Мострансавто» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В подмосковных автобусах к летним каникулам организовали специальную акцию для детей.
"Мострансавто", ГИБДД, общественный проект «Территория безопасности» и анимационная студия «КиноАтис» для предупреждения дорожно-транспортного травматизма детей перед началом летних каникул организовали специальную акцию. Об этом сообщил телеканал «360». С конца прошлой недели в автобусах, следующих по сезонным маршрутам, пассажирам с детьми стали выдавать брелоки, отражающие свет. Эта акция проводится в 11 подмосковных муниципалитетах.
Светоотражающие брелоки помогают детям быть заметнее для водителей автотранспорта.
Как отмечают в «Мострансавто», с открытием дачного сезона на маршруты, проходящие около дачных и садовых товариществ Московской области, вышли дополнительные автобусы. Многие семьи проводят теплое время года вместе с детьми за городом. Дети часто катаются на велосипедах, в том числе по улицам. В «Мострансавто» подчеркнули, что в этой ситуации особенно важно напомнить ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах, а также о необходимости использования светоотражающих элементов.
На вторую половину мая запланировано проведение тематических интерактивных занятий для школьников на борту специального автобуса Мострансавто. Занятия будут проводить в том числе инспекторы ГИБДД. Главная тема — безопасность на дороге. Дети попробуют разобраться в том, какие ошибки они чаще всего совершают, выезжая на тротуары и проезжую часть. Организаторы обратили особое внимание на то, что правила дорожного движения обязательны к выполнению и взрослыми, и детьми. Но язык, которым они написаны, остается для детей непонятен. И задача взрослых — объяснить правила дорожного движения детям в игровой форме на доступном им языке.
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