Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 14 мая. / ТАСС /. Маршрутка и автобус столкнулись утром в понедельник на проспекте Науки на севере Санкт-Петербурга. В результате ДТП четыре пассажира маршрутки получили травмы, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области

"По предварительной информации, [ДТП произошло] 14 мая около 9:40, проспект Науки. Водитель, управляя транспортным средством ПАЗ, [следовавшим по] маршруту К-193, совершил столкновение с автобусом марки НефАЗ. В результате ДТП в автобусе ПАЗ пострадали два мужчины и две женщины", — говорится в сообщении.