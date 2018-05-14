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Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Петербурге
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Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Петербурге 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Маршрутка и автобус столкнулись утром в понедельник на проспекте Науки на севере Санкт-Петербурга. В результате ДТП четыре пассажира маршрутки получили травмы, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"По предварительной информации, [ДТП произошло] 14 мая около 9:40, проспект Науки. Водитель, управляя транспортным средством ПАЗ, [следовавшим по] маршруту К-193, совершил столкновение с автобусом марки НефАЗ. В результате ДТП в автобусе ПАЗ пострадали два мужчины и две женщины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все четверо получили легкие травмы. О пострадавших в НефАЗе не сообщается. Проводится проверка.
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