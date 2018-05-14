Закручивание гаек: зачем хотят запретить доллар в России

Странное заявление Путина о возможности запрета доллара в России состоялось практически сразу после инаугурации и вероятнее всего связано с новой политикой направленной на консервацию политического и экономического курса государства. Однако в этом заявлении больше политической подоплеки чем экономической. Дело в том, что вполне понятно, что в ближайшей перспективе в связи с санкциями и неэффективностью российской экономики, даже простые граждане ощутят реальную бедность, которая будет усиливаться.

В России запретить доллар последний раз предлагали после дефолта в 1998 году. Тогда же предлагали разрешить экспортерам работать только через государственные банки и ввести 100-процентную продажу валютной выручки. Тогда этот дурацкий план не осуществили. В 2014 году отдельные политики из окружения Путина впервые заговорили о запрете доллара как «вражеской валюты», но на фоне обвала рубля эта идея отошла на второй план — доллар срочно понадобился.

Американский инвестбанк Голдман Сакс (Goldman Sachs), в январе шокировавший рынок прогнозом резкого ускорения российской экономики, отказался от своих оценок. В опубликованном в пятницу обзоре GS cнизил прогноз роста ВВП России в 1,5 раза — вместо беспрецедентных 3,3% банк ждет 2%. Однако другие экономические аналитики считают, что все будет намного хуже. Вероятно Россия покажет нулевой рост экономики — считает Степан Демура. Кроме того, он грозит деноминацией рубля уже в конце года. По его мнению курс доллара в России может вырасти до 150-200 рублей, что значительно затормозит экономику РФ, а самое главное загонит ее в дефолт — при таком курсе очень сложно будет обслуживать внешний долг. И хотя сейчас баланс РФ еще достаточно прочный, его может хватить на год от силы. А если нефть вернется к 45-50 долларам за баррель, дефицит российского бюджета составит больше 15%. Это катастрофическая цифра. Все международные резервы РФ составляют около 460 миллиардов долларов, а реальных еще меньше. Соответственно падение рубля даже вдвое сожжет их за год, после чего наступит галлопирующая инфляция.

Параллельно в России продолжают закручивать гайки. Госдума уверенно движется к тому, чтобы принять закон об ответственности за соблюдение в России санкций США . Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом проекта, для физических лиц будет предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Кроме того, возможны штрафы в 600 тысяч рублей и исправительные работы (также на 4-летний срок). Речь идет о наказании за действия (или бездействие) по исполнению санкций, введенных иностранными государствами, если в результате этого у российских граждан и компаний сорвались сделки, объяснил источник РИА

Все выше сказанное вполне согласуется с политикой запрета доллара в России. Конечно же, это чушь — отвязать торговлю России от доллара. На сегодняшний день это физически невозможно. Вероятно, запрет доллара должен сработать исключительно на внутреннем рынке, что по-сути является возвратом в СССР, со всеми его проявлениями, как то: дефицит, черный рынок, и неофициальные курсы валют. Следствием этого будет как всегда плановая экономика и еще большее отставание. Таким образом за заявлением Путина для россиян особо ничего нет, кроме как консервации курса Путина на изоляцию, с возрождением «советских» идеалов.

На этом фоне олигархи постараются сохранить свои привилегии, а если это не будет получаться, то скорее всего они постараются вывести как можно больше капиталов из РФ. Тем более, что дурацкое заявление Путина этому будет способствовать. И уже несложно заметить, что никакой рост ВВП на фоне подобной экономической политики России не светит. А светит вполне официально правление Путина до 2030 года. Что же касается антироссийских санкций, то они сохраняться вместе с политикой Путина. Антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока не будет устранена причина их введения. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в пятницу в интервью радиостанции Дойчлэндфанк (Deutschlandfunk). «После аннексии Крыма мы, европейцы, вместе с США ввели санкции. Они будут действовать, пока сохраняется причина», — сказал Альтмайер накануне своего визита в Москву , который должен состояться в начале следующей недели.

Таким образом основной задачей запрета доллара в России является его постепенное изъятие из обращения у населения, выкуп госбанками, с дальнейшим установлением «справедливого» курса рубля. По мнению кремлевских стратегов, таким образом удастся обуздать ситуацию с развалом экономики хотя бы в глазах населения. Однако в истории это уже было и история скорее всего сейчас повторяется как фарс.