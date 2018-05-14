Саудовские ПВО сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету

Как передало саудовское агентство новостей SPA, это подтвердил в своем заявлении представитель арабской коалиции Турки аль-Малики. По его словам, обломки ракеты упали в пустыне.

"В 10.18 (по местному времени) утра понедельника саудовские королевские силы воздушной обороны перехватили баллистическую ракету, запущенную хуситами, поддерживаемыми Ираном , с территории Йемена (из провинции Саада) в сторону королевства", — сказал аль-Малики.

Он отметил, что хуситы целились по жилым районам Джизана. Аль-Малики подчеркнул, что запуск ракет в сторону густонаселенных городов и деревень является нарушением международного гуманитарного права.

Ранее хуситы через телеканал "Аль-Масира" сообщили, что обстреляли объект саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в провинции Джизан.