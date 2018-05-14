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Саудовские ПВО сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету
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Саудовские ПВО сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) в сторону приграничной провинции Джизан.
Как передало саудовское агентство новостей SPA, это подтвердил в своем заявлении представитель арабской коалиции Турки аль-Малики. По его словам, обломки ракеты упали в пустыне.
"В 10.18 (по местному времени) утра понедельника саудовские королевские силы воздушной обороны перехватили баллистическую ракету, запущенную хуситами, поддерживаемыми Ираном, с территории Йемена (из провинции Саада) в сторону королевства", — сказал аль-Малики.
Он отметил, что хуситы целились по жилым районам Джизана. Аль-Малики подчеркнул, что запуск ракет в сторону густонаселенных городов и деревень является нарушением международного гуманитарного права.
Ранее хуситы через телеканал "Аль-Масира" сообщили, что обстреляли объект саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в провинции Джизан.
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