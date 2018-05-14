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Законопроект об ответственности за соблюдение в России санкций Запада внесен в Госдуму
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Законопроект об ответственности за соблюдение в России санкций Запада внесен в Госдуму 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет, внесен на рассмотрение Государственной думы.
Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Кроме того, в проекте содержится предложение ввести наказание для россиян, способствующих введение ограничений против России. Они могут быть лишены свободы сроком до трех лет и оштрафованы на 500 тыс. рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность за исполнение в России санкций Запада.
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