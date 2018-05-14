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СМИ: спецпредставителю Госдепа США по Украине Волкеру продлили и расширили полномочия
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СМИ: спецпредставителю Госдепа США по Украине Волкеру продлили и расширили полномочия 

ТАСС 26 минут назад
КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру продлили и расширили мандат. Об этом, как сообщает в понедельник телеканал «112 Украина», заявила руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.
"По информации источников, Курту Волкеру продлили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой", — приводит ее слова телеканал.
В понедельник Волкер прибывает на Украину и намерен посетить Донбасс.
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