В Госдуме поддержали идею о сокрытии крупнейшими компаниями информации по решению правительства 

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) поддержал инициативу Минэкономразвития, согласно которой крупнейшие компании по решению правительства смогут не раскрывать публично часть информации. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Поддерживаю, считаю правильной. И, безусловно, (эта мера — прим. Агентства «Москва») будет эффективной», — заявил С. Жигарев.
Он также отметил, что данная инициатива может быть реализована лишь на определенный промежуток времени. «Эта мера все равно временная, пока у нас такие сложности в международных политических отношениях, но не более того. Она не может быть постоянной», — резюмировал депутат.
Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития, по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева от 17 апреля, разработало законопроект, согласно которому крупнейшие компании по решению правительства смогут не раскрывать публично часть информации. В частности, им разрешат не публиковать сведения об учредителях, данные о топ-менеджменте и информацию о том, что компания находится в процессе реорганизации. С помощью таких мер кабинет министров рассчитывает избежать санкций в отношении российских системообразующих организаций и их руководителей.