В Госдуме поддержали идею о сокрытии крупнейшими компаниями информации по решению правительства

«Поддерживаю, считаю правильной. И, безусловно, (эта мера — прим. Агентства «Москва») будет эффективной», — заявил С. Жигарев.

Он также отметил, что данная инициатива может быть реализована лишь на определенный промежуток времени. «Эта мера все равно временная, пока у нас такие сложности в международных политических отношениях, но не более того. Она не может быть постоянной», — резюмировал депутат.