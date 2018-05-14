Попавшийся на допинге форвард сборной Перу попал в заявку на ЧМ-2018

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро попал в заявку своей команды на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Федерация футбола Перу сообщила, что член организации отправится к Герреро в Бразилию , чтобы навестить игрока, сделать фотографии и снять мерки для формы на чемпионат мира.

В конце 2017 года Герреро был отстранен от спортивной деятельности сроком на один год из-за положительной допинг пробы. В организме футболиста были обнаружены следы кокаина.

В ходе апелляции Международная федерация футбола (ФИФА) сократил срок отстранения перуанца до шести месяцев.

Герреро является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном. Он провел за национальную команду 77 матчей и отметился 32 забитыми мячами.

Данией и Францией. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Перу в рамках группового этапа турнира встретится с Австралией

Ранее сообщалась, что дисквалифицированный капитан сборной Перу сможет сыграть на ЧМ-2018.