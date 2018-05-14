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Попавшийся на допинге форвард сборной Перу попал в заявку на ЧМ-2018
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Попавшийся на допинге форвард сборной Перу попал в заявку на ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Перу Паоло Герреро попал в заявку своей команды на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».
Федерация футбола Перу сообщила, что член организации отправится к Герреро в Бразилию, чтобы навестить игрока, сделать фотографии и снять мерки для формы на чемпионат мира.
В конце 2017 года Герреро был отстранен от спортивной деятельности сроком на один год из-за положительной допинг пробы. В организме футболиста были обнаружены следы кокаина.
В ходе апелляции Международная федерация футбола (ФИФА) сократил срок отстранения перуанца до шести месяцев.
Герреро является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном. Он провел за национальную команду 77 матчей и отметился 32 забитыми мячами.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Перу в рамках группового этапа турнира встретится с Австралией, Данией и Францией.
Ранее сообщалась, что дисквалифицированный капитан сборной Перу сможет сыграть на ЧМ-2018.
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