Футболист сборной Перу Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за дисквалификации

Нападающий сборной Перу по футболу Паоло Герреро пропустит чемпионат мира по футболу в России в связи с увеличением срока дисквалификации до 14 месяцев, сообщает ТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял данное решение из-за апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая запросила увеличить срок от одного до двух лет.

Напоминаем, что в конце 2017 года Герреро был отстранен от спортивной деятельности сроком на один год из-за положительной допинг пробы. В организме футболиста были обнаружены следы кокаина.

Ранее Герреро попал в заявку своей команды на чемпионат мира по футболу 2018 года.