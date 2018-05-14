Ещё
Футболист сборной Перу Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за дисквалификации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Футболист сборной Перу Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за дисквалификации 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Перу по футболу Паоло Герреро пропустит чемпионат мира по футболу в России в связи с увеличением срока дисквалификации до 14 месяцев, сообщает ТАСС.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял данное решение из-за апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая запросила увеличить срок от одного до двух лет.
Напоминаем, что в конце 2017 года Герреро был отстранен от спортивной деятельности сроком на один год из-за положительной допинг пробы. В организме футболиста были обнаружены следы кокаина.
Ранее Герреро попал в заявку своей команды на чемпионат мира по футболу 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Племяннице Скрипаля во второй раз отказали в британской визе "Росатом" остается привержен выполнению плана СВПД Тихон Шевкунов возглавит Псковскую митрополию
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»9
Франция вернула Севастополь Украине19
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»157
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение