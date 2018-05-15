FIFPro назвала несправедливой дисквалификацию Герреро и требует встречи с ФИФА

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала дисквалификацию нападающего сборной Перу Хосе Паоло Герреро, которая не позволит ему выступить на ЧМ-2018.

«FIFPro призывает ФИФА провести срочную встречу по поводу 14-месячной дисквалификации игрока Хосе Паоло Герреро, который случайно употребил запрещённый препарат, в связи с чем не сможет выступить за сборную Перу на ЧМ-2018. FIFPro считает дисквалификацию несправедливой, а эту ситуацию показательной — Всемирный антидопинговый кодекс часто приводит к необоснованным санкциям, особенно в тех ситуациях, когда было установлено отсутствие намерения мошенничества. И ФИФА, и CAS признали, что Герреро не намеренно употребил запрещённое вещество, которое не принесло ему никакого преимущества в спортивном плане. Поэтому такое наказание, которое является губительным для карьеры игрока, противоречит здравому смыслу.

Всемирный антидопинговый кодекс был установлен и обновлён без надлежащих консультаций с футболистами и их представителями. В свете этого случая и других недавних FIFPro призывает ФИФА и другие заинтересованные футбольные стороны рассмотреть возможность изменения антидопинговых правил таким образом, чтобы они работали в интересах футбола и защищали фундаментальные права игроков», — говорится в сообщении пресс-службы организации на официальном сайте.