FIFPro назвала несправедливой дисквалификацию Герреро и требует встречи с ФИФА 

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала дисквалификацию нападающего сборной Перу Хосе Паоло Герреро, которая не позволит ему выступить на ЧМ-2018.
«FIFPro призывает ФИФА провести срочную встречу по поводу 14-месячной дисквалификации игрока Хосе Паоло Герреро, который случайно употребил запрещённый препарат, в связи с чем не сможет выступить за сборную Перу на ЧМ-2018. FIFPro считает дисквалификацию несправедливой, а эту ситуацию показательной — Всемирный антидопинговый кодекс часто приводит к необоснованным санкциям, особенно в тех ситуациях, когда было установлено отсутствие намерения мошенничества. И ФИФА, и CAS признали, что Герреро не намеренно употребил запрещённое вещество, которое не принесло ему никакого преимущества в спортивном плане. Поэтому такое наказание, которое является губительным для карьеры игрока, противоречит здравому смыслу.
Всемирный антидопинговый кодекс был установлен и обновлён без надлежащих консультаций с футболистами и их представителями. В свете этого случая и других недавних FIFPro призывает ФИФА и другие заинтересованные футбольные стороны рассмотреть возможность изменения антидопинговых правил таким образом, чтобы они работали в интересах футбола и защищали фундаментальные права игроков», — говорится в сообщении пресс-службы организации на официальном сайте.
Напомним, в октябре 2017 года перуанский форвард сдал положительную допинг-пробу и был отстранён ФИФА от футбола на один год. После подачи апелляции Герреро удалось сократить срок дисквалификации до шести месяцев. Затем Спортивный арбитражный суд рассмотрел встречный иск от ВАДА, требовавшего увеличить срок отстранения футболиста до двух лет. Согласно окончательному решению суда дисквалификация Герреро увеличилась до 14 месяцев.