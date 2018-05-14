Какие памятники приносят удачу

Практически в каждом городе мира есть свои скульптурные достопримечательности. Со многими из них связаны разнообразные поверья — в том числе о том, что тот или иной памятник или скульптура якобы приносит удачу или исполняет желания. Все это неизменно привлекает туристов.

Скульптуры на станции «Площадь революции» (Москва, Россия)

Самые знаменитые «счастливые» скульптуры в Москве находятся на станции метро «Площадь Революции». Всего там насчитывается 76 бронзовых изваяний работы скульптора Матвея Минизера (причем каждое — в 4 экземплярах). Почти с каждой скульптурой связаны определенные поверья и приметы.

Например, считается, что если поутру прикоснуться к флажку в руках у бронзового матроса или маузеру в руках чекиста, то день выдастся удачным. А если вы студент и вам предстоит сдавать зачет, то не мешает потереть нос бронзовой собаке, которая установлена у третьего вагона с конца в сторону станции «Щелковская». Если же предстоит экзамен, то тереть нужно уже не нос, а лапу. Хорошая оценка обеспечена! Причем примета работает не только для студентов, но и для абитуриентов.

«Атлант» Малого Эрмитажа (Санкт-Петербург, Россия)

Если подержаться за большой палец ноги второго атланта от Марсова поля, что на ступенях Малого Эрмитажа в Санкт-Петербурге, и загадать желание, то оно якобы должно исполниться. Так часто поступают молодожены: по поверью, данный ритуал спасает супружеские пары от измен и разводов…

Кошки Петергофа (Санкт-Петербург, Россия)

На набережной Красного озера в Петергофе можно увидеть три скамейки, украшенные статуями кошек работы Николая Карлыханова. Молва гласит, что если пригнуться к кошачьему уху и прошептать свое желание, то оно непременно исполнится. Правда, есть некоторые нюансы. Так, скульптура рыжего кота придаст просящему храбрость и решительность, белый подарит благополучие в семейных отношениях, а черный защитит от происков врагов и недоброжелателей…

Статуя Яна Непомуцкого (Прага, Чехия)

Если вы волею судьбы очутились на знаменитом пражском Карловом мосту, то вам обязательно следует подойти к статуе Святого Яна Непомука и одной рукой прикоснуться к тому барельефу, что расположен справа, а затем другой — погладить собачку на левом барельефе. Одновременно вам следует загадать желание. После этого надо положить левую руку на крест на мраморной доске, коснуться пальцами пяти звезд, взглянуть на воду под мостом и еще раз про себя повторить то же желание… Знатоки утверждают, что если правильно провести ритуал, то желания всегда сбываются.

«Маленькая принцесса» (Будапешт, Венгрия)

В венгерской столице функцию осуществления желаний выполняет статуя «принцессы» — девочки в шутовском колпаке, сидящей на перилах ограждения трамвайных путей в районе набережной Пешта. Сначала следует прикоснуться к коленкам «принцессы», а потом уже загадать желание (но никак не наоборот). Скульптура весьма популярна у туристов: от постоянных прикосновений коленки девочки вытерты до блеска.

«Бронзовая грудь» (Амстердам, Голландия)

На одной из улочек голландской столицы, в квартале «Красных фонарей» можно увидеть бронзовую инсталляцию, которая порой вызывает шок у неподготовленных туристов: единственными ее элементами являются женский живот и грудь, на которой лежит мужская рука… Как гласит местное поверье, если какой-нибудь мужчина прикоснется к груди изваяния, то он обретет огромную половую силу. Любопытно, что данная достопримечательность не упоминается в путеводителях, но все гиды о ней знают…

«Джульетта» (Верона, Италия)

В итальянском городе Верона вам укажут дом с балконом, в котором некогда проживало семейство ДальКапелло, якобы прототип знаменитых шекспировских Капулетти… С начала прошлого века там работает музей Ромео и Джульетты. В 1972 году рядом с ним была установлена статуя Джульетты работы скульптора Константини. И довольно быстро возникло такое поверье: если подержаться за правую грудь статуи, то вас ждет счастье в любви. Причем примета работает и для мужчин, и для женщин. Понятно, что туристы устроили сюда настоящее паломничество, видимо, забывая о том, как печально закончилась шекспировская трагедия…

«Бронзовый кабан» (Флоренция, Италия)

Канаде и Австралии… Во Флоренции в районе Нового рынка, недалеко от моста Понте Веккьо, стоит бронзовое изваяние кабана. Оно изображает одного из персонажей популярной сказки Андерсена, в которой главный герой объезжает весь город на ожившей статуе кабана… Кстати, такие же монументы установлены в Дании , откуда родом автор сказки, а также во Франции

Если верить приметам, то того, кто потрет бронзовому кабанчику пятачок и положит ему на язык монетку, ожидает денежное изобилие.

«Атакующий бык» (Нью-Йорк, США)

Еще одного «денежного» зверя можно встретить на легендарной Уолл-Стрит в Нью-Йорке. Бронзовая статуя быка была установлена здесь в 1987 году. Это символ биржевого трейдера, играющего на повышение. На жаргоне трейдеров таких как раз и называют «быками». Говорят, что если ухватить бычка за рога, это принесет улучшение финансовых дел и удачу в бизнесе.

«Крейзи-герлз» (Лас-Вегас, США)

У входа в лас-вегасскую гостиницу «Ривьера» красуется бронзовый барельеф, изображающий танцовщиц гоу-гоу в несколько странной позе: к входящим они повернуты спиной. Среди любителей азартных игр распространено поверье, что если перед походом в казино погладить или шлепнуть девушек по ягодицам, выигрыш гарантирован, причем достаточно крупный!