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Bethesda выпустила первый трейлер игрового процесса Rage 2
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Bethesda выпустила первый трейлер игрового процесса Rage 2 

Ferra.ru 11 минут назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Bethesda Softworks опубликовала первый трейлер игрового процесса для игры Rage 2, сиквела пост-апокалиптического шутера от Id Software, выпущенного в 2011 году.
Судя по трейлеру и выпущенному днём ранее видеоанонсу, по сравнению с предшественником игра обладает более весёлой атмосферой с налётом сумасшедшинки и панка. При этом Rage 2 имеет все шансы оказаться настолько же технически впечатляющей, как и оригинал.
По сюжету игры, за десятилетия, прошедшие с момента падения астероида, большая часть Земли превратилась в суровую пустошь, где кровожадные группировки воюют за ценные ресурсы. Игрокам предстоит выступить от лица Уокера, последнего рейнджера Вайнленда. Он сражается за жизнь в постапокалиптическом мире, но помимо мутантов и бандитов, Уокеру приходится бороться ещё и с Правительством — главным злом из первой части игры, которое угрожает всему хорошему, что ещё осталось в мире.
Bethesda планирует выпустить Rage 2 на консолях Xbox One, PlayStation 4 и ПК в 2019 году.
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