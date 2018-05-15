Bethesda выпустила первый трейлер игрового процесса Rage 2

Компания Bethesda Softworks опубликовала первый трейлер игрового процесса для игры Rage 2, сиквела пост-апокалиптического шутера от Id Software, выпущенного в 2011 году.

Судя по трейлеру и выпущенному днём ранее видеоанонсу, по сравнению с предшественником игра обладает более весёлой атмосферой с налётом сумасшедшинки и панка. При этом Rage 2 имеет все шансы оказаться настолько же технически впечатляющей, как и оригинал.

По сюжету игры, за десятилетия, прошедшие с момента падения астероида, большая часть Земли превратилась в суровую пустошь, где кровожадные группировки воюют за ценные ресурсы. Игрокам предстоит выступить от лица Уокера, последнего рейнджера Вайнленда. Он сражается за жизнь в постапокалиптическом мире, но помимо мутантов и бандитов, Уокеру приходится бороться ещё и с Правительством — главным злом из первой части игры, которое угрожает всему хорошему, что ещё осталось в мире.

Bethesda планирует выпустить Rage 2 на консолях Xbox One, PlayStation 4 и ПК в 2019 году.