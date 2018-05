Bethesda тизерит Rage 2 — появился небольшой ролик шутера

Обновление от 14 мая (10:57). В сеть появился короткий рекламный ролик Rage 2. Официальный анонс ожидается позже сегодня.

Оригинальная новость. 9 мая канадский магазин Walmart опубликовал на своём сайте перечень неаносированных проектов, одним из которых оказался Rage 2 — продолжение амбициозного шутера id Software. Вскоре после утечки оживился официальный аккаунт игры в Twitter, прокомментировав «некорректную» обложку сиквела.

Но и на этом Bethesda не остановилось. Вечером 10 мая компания опубликовала у себя в твиттере фотографию Биг-Бена с фиолетовой краской, знакомой по недавнему твиту с аккаунта Rage.

Предположительно, одна стрелка указывает на месяц (5), тогда как вторая на число (14). Если компания действительно готовит анонс, то он состоится в начале следующей недели — 14 мая.

Компания Bethesda опубликовала второе тизер-изображение, но на этот раз, как считают пользователи сети, оно намекает не на продолжение Rage, а на таинственную Starfield — новую интеллектуальную собственность от команды The Elder Scrolls и Fallout.

На очередной картинке изображён знаменитый перекрёсток Sukiyabashi в Токио, но с чем может быть связан этот тизер, угадать сложно. Может быть — The Crossing? Bethesda в октябре 2016-го получила права на эту торговую марку, а команда Prey из Arkane Austin в последнее время искала специалистов с опытом работы над онлайновыми компонентами.

Четвёртое изображение вновь намекает на что-то в стиле Rage. Эффектная девушка стоит в очереди на «беспредельные» туристические путешествия (Anarchy Tours). За стеклом же отчётливо виден логотип постапокалиптического шутера.

Пятый тизер — вновь с тематикой Rage.

Шестой тизер в очередной раз посвящён Rage.

На седьмом тизере чьи-то не очень ухоженные зубы, на которых виднеется очередное упоминание 14 мая.

Тут и комментировать нечего — восьмое изображение.

Девятое изображение напоминает полноценный постер Rage 2, для тизера которой взяли небольшой отрывок картинки.

Официальный Twitter-аккаунт Rage намекнул, что 14 мая игроков ожидает не просто анонс, а полноценный трейлер продолжения постапокалиптического шутера.

Игроки также обратили внимание на Instagram-страницу Bethesda, где превью последних девяти изображений образует цифру «2». Для создания этого тизера использовались изображения, которые игроки изначально приписали Starfield (ракета) и The Crossing (токийский перекрёсток).

Не стоит исключать, что утечка Walmart настолько развеселила руководителей Bethesda, что те решили по полной отыграться на подобных слухах. Однако стоит учитывать, что твиты компании появлялись одновременно во всех региональных представительствах компании в Twitter, в том числе и в российском.

Сам вице-президент Bethesda Пит Хайнс сообщил, что пресс-конференция компании на Е3 2018, возможно, станет самым продолжительным медиабрифингом в истории фирмы — настолько много всего готовит для демонстрации американский издатель.

Пресс-конференция Bethesda через месяц. Очень жду и волнуюсь. В этом году мы покажем вам много чего. Станет ли это шоу самым продолжительным в нашей истории? Не уверен, но всё забито под завязку!