Силуанов сообщил о предоставлении «Ренове» господдержки

«Вексельбергу уже поддержка была оказана, неделю назад. По суммам мне просто не хотелось бы просто говорить», — сказал Силуанов. Отвечая на вопрос, возможно ли предоставление «Ренове» дополнительной господдержки, чиновник отметил: «Все обсуждается». Силуанов подчеркнул, что вопрос о выдаче кредитов попавшим под санкции США кредитов будет решать Промсвязьбанк . На базе Промсвязьбанка правительство создает опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

По словам Силуанова, Промсвязьбанк будет предоставлять ликвидность санкционным компаниям на общих основаниях. Он отметил, что госгарантии по этим кредитам не предусматриваются.