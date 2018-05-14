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Силуанов сообщил о предоставлении «Ренове» господдержки
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Силуанов сообщил о предоставлении «Ренове» господдержки 

Ведомости 1 час назад
Попавшая под санкции США группа «Ренова» Виктора Вексельберга неделю назад получила господдержку, рассказал журналистам и. о. министра финансов Антон Силуанов.
«Вексельбергу уже поддержка была оказана, неделю назад. По суммам мне просто не хотелось бы просто говорить», — сказал Силуанов. Отвечая на вопрос, возможно ли предоставление «Ренове» дополнительной господдержки, чиновник отметил: «Все обсуждается». Силуанов подчеркнул, что вопрос о выдаче кредитов попавшим под санкции США кредитов будет решать Промсвязьбанк. На базе Промсвязьбанка правительство создает опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
По словам Силуанова, Промсвязьбанк будет предоставлять ликвидность санкционным компаниям на общих основаниях. Он отметил, что госгарантии по этим кредитам не предусматриваются.
Силуанов добавил, что возможность выкупа государством доли в компаниях Олега Дерипаски En+ и UC Rusal, также оказавшихся в санкционном списке минфина США, по-прежнему не рассматривается.
Газета «Коммерсантъ» 3 мая сообщила, что «Ренова» направила в правительство предложения о поддержке своих активов. Группа попросила о рефинансировании в госбанках взятых на Западе кредитов на 820 млн евро под залог 26,5% акций UC Rusal, субсидировании ставок и госгарантий при рефинансировании кредитов и облигаций компании группы на сумму до 300 млрд руб. в случае распространения на эти структуры вторичных санкций, а также о других преференциях и мерах поддержки.
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