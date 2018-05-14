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«Левада-центр»: россияне осознали, что страна оказалась в изоляции
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«Левада-центр»: россияне осознали, что страна оказалась в изоляции 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Число россиян, считающих, что Россия находится в международной изоляции, достигло максимума (56%), сообщают
"Ведомости"
со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".
При этом количество тех, кого это беспокоит, увеличилось за последний год сразу на 12 процентных пунктов (п.п.), составив 37%. Но это все равно заметно меньше тех, кого это не беспокоит (56%). На те же 12 п. п. (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России надо укреплять связи с Западом.
Одновременно увеличивается число негативных оценок Запада в целом и уменьшается число положительных, хотя большинство (40%) считает, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же в странах Запада, по мнению россиян, относятся в основном со страхом (25%), тревогой (21%) и презрением (16%).
После введения
очередных санкций
поднялась новая волна негативных переживаний у россиян, при этом они все чаще ощущают западную критику, которая в пропаганде транслируется как русофобия, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков.
Как отмечает исследователь, по сути, это оценка самих себя: большинство россиян понимает, что Россия становится изгоем. Максимальных значений достигло число тех, кто говорит, что к РФ относятся со страхом, презрением и тревогой. А рост безразличия к Западу является попыткой дистанцироваться от негативных чувств и сделать вид, что это нас не касается, говорит Гудков.
Россияне постепенно начинают осознавать масштаб проблемы: сначала думали, что всплеск антироссийских действий будет недолговечным, потом были надежды на нового президента США и выборы в ряде стран Европы, теперь же растет понимание, что конфронтация надолго, считает политолог Андрей Кортунов.
Напомним, Минфин США 6 апреля объявил о введении новых санкций в отношении России. В черный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Эти меры
обрушили российские акции
ослабили рубль
В середине апреля социологи из ВЦИОМ выяснили, что снижение курса рубля россияне чаще связывают с новыми антироссийскими санкциями, но при этом 60% опрошенных заявили, что  их не беспокоит
эта ситуация.
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