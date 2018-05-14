300 российских «Кинжалов» пустят на дно весь флот США

США не отстают от России Китая в разработке гиперзвукового оружия. Такое мнение высказали 12 мая американские военные эксперты в программе телеканала CNBC.

«В плане гиперзвукового оружия США делают акцент на доставку обычных ракет, в то время как Россия и Китай с большей вероятностью применят свой гиперзвуковой ядерный арсенал», — считает сотрудник корпорации RAND Джордж Накузи.

По мнению аналитика Зои Стэнли-Локман, сравнивать эти два направления не стоит. «То, чем занимается США — гораздо более сложная задача», — отметила она, объяснив, что обычные ракеты должны с большой точностью поражать маленькие цели, в то время как для ядерных ракет это не так принципиально.

«У США очень долгая история испытаний обычных боеголовок, и это дает нам преимущество в текущих обстоятельствах», — заявил содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Эктон.

Но, как известно, сколько ни говори «халва-халва», во рту слаще не станет. То бишь, боевые гиперзвуковые комплексы у США вмиг не появятся.

Напомним: главным событием парада Победы в Москве стала демонстрация авиационного гиперзвукового комплекса «Кинжал», размещенного на истребителях МиГ-31К. Впервые о нем рассказал президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию. Как констатировала сразу после парада The Washington Times , «Кинжал» способен преодолевать любую систему ПРО, и является самым совершенным неядерным оружием.

Отмечается, что в настоящее время США сосредоточили усилия на двух проектах. Первый подразумевает создание гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW), второй — неядерного гиперзвукового ударного средства (Hypersonic Conventional Strike Weapon, HCSW).

Грубо говоря, речь идет об аналогах российских «Кинжала» и «Авангарда» (изделие 4202) — гиперзвукового планирующего крылатого блока, которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты. Старт его серийного производства президент Путин также анонсировал в ходе послания.

По сообщениям американских СМИ, стратегический план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) американских ВВС предполагает создание к 2020 году ударного вооружения в виде ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). Данная силовая установка предназначена для обеспечения полетов в стратосфере (на высоте 11-50 км).

Ранее директор DARPA Стивен Уокер сообщил, что в 2019 году пройдет серия летных испытаний прототипов гиперзвукового вооружения. Он подчеркнул, что работы по созданию гиперзвуковых комплексов являются ответом на активное наращивание потенциала в данной сфере со стороны Китая и России.

В более отдаленной перспективе в планах ВВС США создание гиперзвукового беспилотного летательного аппарата. Согласно плану НИОКР, Пентагон должен получить прототип БПЛА к 2030 году. Источники портала Warrior Maven сообщают, что беспилотник появится приблизительно в 2030-х или 2040-х годах.

Как известно, именно американцы первыми в мире представили экспериментальные образцы гиперзвуковых аппаратов (скорость свыше 5 Махов, от 6150 км/ч). Но США позднее начали работы по проектам боевых экспериментальных систем. Советский Союз запустил научные и прикладные исследования в первой половине 1980-х годов. В 1990-1992 годах СССР на полигоне Капустин Яр уже проводил испытания планирующих блоков 15П170 «Альбатрос», которые, как предполагается, легли в основу комплекса «Авангард».

Насколько отстали США от России в области гиперзвукового оружия, сколько лет им придется затратить, чтобы наверстать упущенное?

— Американцы отстали от нас, по крайней мере, на 10 лет, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор политических наук Михаил Александров . — И сколько бы они сейчас не заявляли, что ничего страшного нет, — Россия совершила принципиальный прорыв в области стратегических вооружений. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», я считаю, в связи с появлением концепции стратегического неядерного сдерживания вполне можно отнести к новому стратегическому классу вооружений.

«Авангард», замечу, предназначен для ядерной войны, и к неядерному сдерживанию отношения не имеет.

США поняли, что проигрывают РФ, и начали напускать информационного тумана. Здесь надо понимать: американская военная мощь, ее влияние в мире в значительной степени базируется на пропаганде. На голливудских фильмах, на сложившихся стереотипах о непобедимости армии США. Эти стереотипы развеиваются только в ходе реальных конфликтов — как это было, например, в Корее Вьетнаме , когда американцы хорошо получили по мозгам.

Сейчас подобных войн нет, и США могут успешно поддерживать имидж непобедимой военной державы. Для этого и нужны заявления, что в гиперзвуковой гонке они не отстали, что уже в ближайшие годы они создадут такое оружие, и Россию обгонят.

«СП»: — Эти заявления соответствуют действительности?

— На мой взгляд — нет. Работа над гиперзвуковым оружием — дело сложное. Напомню, в июне 2001 года в воздух поднялся американский беспилотник NASA X-43, оснащенный гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Полет оказался неудачным из-за ошибок в системах управления. В марте 2004 года была запущена усовершенствованная модель X-43. Полет прошел успешно, и аппарат смог преодолеть скоростной барьер в 9 Махов. Но несмотря на ряд технологических достижений, Пентагон закрыл программу испытания аппарата.

На мой взгляд, в какой-то момент американцы сочли, что создать реальное гиперзвуковое оружие — дело безнадежное, и свернули работы на этом направлении. И только когда Путин заявил об успешном решении этой задачи, американцы поняли, что совершили ошибку.

«СП»: — Сейчас американские эксперты напирают на то, что российские гиперзвуковые ракеты — не высокоточные, а США делают ставку именно на высокоточное оружие. Это так?

–— Точность наведения — общая для гиперзвуковых ракет проблема. Разогнать объект до гиперзвуковой скорости в принципе не сложно. Но контролировать его в полете, обеспечивать маневрирование и точное попадание в цель — задача очень непростая. Хотя бы потому, что такой объект движется в плазменном облаке, сквозь которое не проходят радиоволны.

Наши инженеры нашли решение, и российские «Кинжалы» вполне высокоточные. Смогут ли найти решение американцы — вопрос пока открытый. Если агентурная разведка США не добудет нужных сведений незаконным путем, американцам потребуются годы, прежде чем они смогут обеспечить высокоточное наведение.

«СП»: — Что дает России обладание гиперзвуковым оружием?

— Прежде всего, существенное военное преимущество: «Кинжал» нивелирует превосходство США на море. Теперь все грозные американские авианосные группы, системы ПВО и ПРО которых считалась фактически непробиваемыми, вдруг стали уязвимыми.

Прежде считалось: чтобы потопить авианосец, требуется как минимум 13 сверхзвуковых крылатых ракет. Но проблема состояла еще и в том, чтобы подойти к авианосцу на расстояние пуска, минуя корабли охранения. Теперь эти сложности нивелируются. Для поражения авианосца достаточно всего одной ракеты «Кинжал», запущенной с расстояния в 1000 км.

Пусть эта ракета дорогая, пусть каждый «Кинжал» обойдется в $1 млн Но авианосец-то стоит несколько миллиардов долларов. Представляете, какой получается размен?!

Мы можем наделать столько гиперзвуковых ракет, чтобы на каждый крупный военный корабль США приходилось по ракете. Сейчас в американском флоте около 200 серьезных судов. Значит, нам достаточно 200 ракет (с запасом — 300), чтобы вся военно-морская мощь Америки могла быть нивелирована.

«СП»: — Мы можем извлечь из этого превосходства политические дивиденды?

— Чтобы извлекать дивиденды, «Кинжал» было бы неплохо продемонстрировать в деле. Например, нанести им удар по какой-нибудь базе террористов в Сирии . Причем, запустить гиперзвуковую ракету через территорию другого государства — например, Турции , — без предварительного согласования маршрута. Такая ракета пройдет на очень большой высоте, и с такой скоростью, что турки ее просто не заметят.

Тогда — да, можно будет говорить о дивидендах. Можно будет рассуждать, что вся американская военно-морская мощь отныне немного стоит. Что, например, попытка давления на Россию в Сирию чревата полным уничтожением кораблей ВМС США в Средиземном море. Или что базы ВВС США в Европе могут быть разгромлены «Кинжалами» достаточно быстро — и тогда у американцев не останется авиации. А без авиации, замечу, США воевать вообще не смогут.

Надо понимать: гиперзвуковое оружие — очень серьезный прорыв России. Не надо его затушевывать — напротив, надо показывать величие и мощь Российской армии. Это и будет конвертироваться в политические дивиденды.

— Американцы пытаются делать хорошую мину при плохой игре, — уверен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин . — Но факты очевидны: у России гиперзвуковое оружие уже стоит на вооружении, а у США — нет. Американцы все еще создают прототипы. И пока они проведут все необходимые испытания, а потом поставят эти прототипы на вооружение — пройдет время.

Мы же за это время продвинемся еще дальше в создании гиперзвукового оружия. Поэтому все разговоры, что США отстают от нас несильно — неправда.

Так, у США до сих пор нет ГПВРД для гиперзвукового блока. Такой двигатель, замечу, способен работать только на скоростях 3-4 Маха и выше. Те же истребители F-35 и F-22 способны разогнаться до такой скорости — но дальше-то что?

На деле, сейчас мы демонстрируем США и Западу в целом, что за меньшие деньги способны решать ключевые задачи обороны. Напомню, военный бюджет России в 2018 году составляет $46 млрд, а военный бюджет США — $700 млрд Одно это говорит об эффективности и наших конструкторских работ, и нашей оборонной стратегии.