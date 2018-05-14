Станут ли американцы нападать на Россию

На днях президент США в своём Твиттере призвал Россию «приготовиться» к «новым, красивым и умным»ракетам, которые прилетят. Впрочем, через несколько минут он разместил менее агрессивный твит со словам о том, что отношения между государствами на уровне холодной войны, но так быть не должно.

Ранее Генерал Джон Хайтен , являющийся председателем Стратегического командования Вооружённых Сил США во время своего выступления на бюджетных слушаниях в комитете по вооруженным силам разразился заявлениями по поводу «русской угрозы». Он высказал мнение, что «русские» не в курсе мест дислокации американских подводных лодок (с ядерным оружием), которые, при необходимости способны уничтожить Россию.

Без сомнения, при анализе данного заявления нужно учитывать, что оно носило чисто внутриполитический для США характер: представитель Пентагона отчитывался перед конгрессменами, указывая на полную дееспособность и успешность своего ведомства.

Подобные заявления нельзя принимать всерьёз на все сто процентов. Однако, по факту, США действительно обладает сильнейшим в мире военно-морским флотом, крупнейшим военным бюджетом (700 млрд долларов против российских 46 млрд в этом году), крупнейшей в мире экономикой и до сих пор является мировым гегемоном.

В этой связи действительно стоит озаботиться вопросом, насколько велик потенциал США и способны ли их ВМФ и другие военные силы уничтожить нашу страну, пусть и теоретически.

Морская гегемония

Неслучайно американский генерал сделал упор на возможности подводного флота США. Военно-морские силы США, флот и авиация, авианосные соединения и подводные лодки составляют одну из основ военного могущества штатов как мирового гегемона, имеющего интересы по всему миру.

США как империя выросли именно в качестве морской державы. Морские державы в противовес континентальным основывают своё политическое, экономическое и военное могущество именно за счёт господства на море. В середине XX века это морское господство во многом слилось с господством в воздухе благодаря созданию мощнейшего авианосного флота. США прекрасно развили и усовершенствовали ту практику колониального господства, которая была разработана Великобританией

Заложив основы не только военно-политического, но и экономического могущества за счёт «политики канонерок», уже с помощью «политики авианосцев» они укрепили его и обеспечивали контроль за морскими коммуникациями по всему миру во второй половине XX века.

Именно в вопросе наличия большого и сильного флота США имеют преимущество перед Россией и другими державами.

В данный момент в составе флота США находится 10 авианосных ударных групп, включающих в себя целый ряд сопутствующих флагманскому авианосцу боевых единиц.

По сути, это полноценная плавучая военная база и небольшая армия, способная обеспечить в нужной точке мира «жандармские» функций, добиться одним своим присутствием достижения политических и экономических целей США.

Что касается возможностей подводных лодок, то на данный момент, подлодки ВМС США, оснащённые стратегическим ядерным вооружением, не намного превосходят по количеству и качеству российский флот.

По состоянию на 2015-й год американцы формально имели 18 атомных подлодок-ракетоносцев, против 14 у российского флота. За счёт отставания, вызванного кризисом 1990-х, качество российского подводного атомного флота несколько уступало американскому.

Однако фактически из 18 американских подлодок, только 14 продолжали нести на борту ядерные ракеты, а к концу десятилетия по мере реализации программы производства новых подлодок ВМФ России (в том числе проекта «Борей») наша страна полностью догонит США по этому классу вооружения, если уже не сделала этого.

С учётом действия систем ПРО, которые у России достаточно эффективны, маловероятно что даже одновременный удар всех подлодок США будет способен уничтожить Россию. В отношении американских авианосцев на вооружении наших Военных сил находятся ракетные системы, способные уничтожить эти корабли (на одном только ракетном крейсере «Пётр Великий» размещено достаточное количество крылатых ракет для уничтожения всех авианосцев США вместе с кораблями сопровождения).

Тем не менее, на море США как морская держава, имеющая свои морские базы по всему миру, намного превосходит Россию и без учёта фактора ядерного оружия, российскому флоту по объективным причинам пришлось бы ожесточённо обороняться в традиционной, неядерной войне.

В этом отношении в стратегической перспективе более, чем оправдано расширение присутствия российских войск и ВМФ РФ за пределами акватории российских морей, в том же Средиземном море.

В противодействии глобальному доминированию США без расширения присутствия российского флота в разных точках мира никак не обойтись.

Общее сравнение двух армий

В общем сравнении военных и экономических потенциалов армий США и России, формально, с количественной стороны, армия штатов превосходит нашу. В этом нет ничего удивительного, так как даже, в тот период, когда СССР был сверхдержавой и мог задействовать ресурсы значительной части мира, экономический потенциал стран НАТО превосходил советский в 4 раза. В любой войне это крайне важный фактор.

По каким-то отдельным показателям даже современная российская армия превосходит американскую, например, по количеству танков и БМП, по некоторым видам артиллерийского вооружения.

Однако в целом, материально-технический, экономический уровень и даже формальный мобилизационный потенциал США превосходит российский. Но, нужно помнить, что военная сила это ещё и качественный показатель.

Даже без учёта ядерного паритета, если бы война велась неядерными средствами, российская армия, пускай и с позиции обороняющегося, но имела бы все шансы не допустить собственного разгрома и успешно обороняться.

Речь идёт и о качестве солдат, человеческого материала, готовности населения к тяготам и лишениям войны и к мобилизации, и о параметрах отдельных вооружений. По целому ряду видов вооружений, включая вертолёты, танки, огнестрельное оружие и многое другое, российское оружие превосходит западные аналоги.

Ядерный же паритет серьёзно уравнивает шансы сторон, как минимум на нанесение неприемлемого ущерба. Несмотря на то, что все реальные данные о соотношении сил США и России засекречены, аналитики указывали, что по состоянию на 2015 год у России должно было быть развернутых носителей ядерного вооружения — 528, с 1643 боеголовками, а у США — 794, с 1642 боеголовками. К текущему моменту это число должно было сократиться у обеих сторон.

Укрепление армии безальтернативно

Даже при самом негативном сценарии, даже с учётом, того, что новейшие прорывные ракетные вооружения, представленные Путиным, ещё не приняты на боевое дежурство в достаточном количестве, Россия обладает необходимым потенциалом своих систем ПРО и РВСН , чтобы существенно охладить пыл американских военных.

Безнаказанно, одними силами подводного флота, как об этом говорит генерал Хайтен, уничтожить Россию не получится. Как минимум, силы подводного флота России обладают не меньшими возможностями нанести сопоставимый удар по США. При этом нельзя забывать и о решающем материальном, количественном превосходстве войск США и НАТО.

Все новейшие, самые прорывные системы ракетного вооружения, которыми Россия якобы пугает мир, это все ещё средства обороны, а их внедрение это вынужденный шаг со стороны страны, со всех сторон окружённой сухопутными и морскими базами США. России предстоит сделать ещё очень много, чтобы восстановить баланс сил.

Нужно понимать, что США, зная о силе ракетного щита России, вполне способны разжечь множество конфликтов по периметру российской границы, в которых придётся задействовать российскую армию без применения ядерных вооружений. А значит, альтернативы всесторонней модернизации вооружённых сил и укреплению экономики нет.