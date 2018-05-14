Минфин прорабатывает вопрос кредитной поддержки попавших под санкции компаний 

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Huffington Post: санкции против России могли задержать ремонт туалетов в центре Вашингтона

ЕАЭС и Китай подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 17 мая

В Нижнем Новгороде выделят до 3,5 млн рублей на сбор мусора во время ЧМ-2018