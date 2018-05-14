Минфин прорабатывает вопрос кредитной поддержки попавших под санкции компаний 

Минфин прорабатывает вопросы кредитной поддержки компаний, попавших под санкции США, сообщил исполняющий обязанности министра финансов РФ Антон Силуанов.
«У нас прорабатываются вопросы поддержки, в том числе кредитной. В первую очередь, компании, попавшие под санкции — “Русал”, ГАЗ. Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счёт… Промсвязьбанка», — сказал Силуанов журналистам.
И.о. главы Минфина также отметил, что компании «Ренова» Виктора Вексельберга уже была оказана поддержка.
«В прошлое время уже была оказана поддержка, неделю назад», — сказал Силуанов, отказавшись назвать сумму предоставленной «Ренове» поддержки.