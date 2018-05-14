Российский С-400 не так уж прост, может атаковать до 40 самолетов за раз!

Китай, Индия, Украина, Недавно Саудовская Аравия согласилась приобрести российскую ракетную систему ПВО С-400, этот шаг — серьезный удар по США и европейским союзникам. Ранее Турция за 2,5 миллиарда долларов купила системы ПВО С-400 и начала консультации и переговоры по С-400 с Египтом . В настоящее время Египет уже имеет систему С-300ВМ, который может использовать против баллистических ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, высокоточного оружия, стратегических и тактических самолетов, самолетов раннего предупреждения и обнаружения, а также против самолетов РЭБ. Систему С-300 используют такие страны, как Греция — союзник по НАТО Венесуэла и страна-член НАТО — Болгария

Зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит»

Несмотря на высокую эффективность С-300, система С-400 реально меняет правила ведения противовоздушной обороны. Главным образом потому что система С-400 может производить пуски большего количества ракет-перехватчиков четырех различных типов, ракеты дальнего действия серии 40N6E (400 километров), ракеты 48N6 (250 километров), 9М96Е2 (120 километров) и ближнего действия 9М96М (40 километров). В отличие от этого, американская система «Patriot» поддерживает только ракеты-перехватчики с дальностью действия в 96 километров. Важно, что ракеты дальнего радиуса 9М96Е2 считаются «жемчужинами» системы С-400, скорость их полета около пяти тысяч метров в секунду. Основные цели ракеты — вражеские самолеты и крылатые ракеты, которые смогли преодолеть систему ПВО.

Доктор Карло Копп, один из ведущих мировых экспертов в аэрокосмической отрасли, заявил, что С-400 также включает в себя дополнительный радар для сбивания современных самолетов, созданных по технологии стелс, такие как: F-22 и F-35. Радар может работать в нескольких полосах частот, включая VHF и L-диапазон. В этих диапазонах можно обнаружить истребители стелс. В настоящее время конструкторы используют X-диапазон для создания стелс поверхностей. Это диапазон наиболее распространен на военных и гражданских радарах (например, С-диапазон, который теперь называется G / H-диапазон).

У истребителя F-35 защищена передняя часть плоскости фюзеляжа, то есть, при отклонении от цели, он становится уязвимым для атаки. Вслед за Китаем и Россией , которые сфокусировались на самолетах и ракетах стелс, вся система ПВО Соединенных Штатов и их союзников постепенно устаревает. С повышением эффективности радиолокационных систем интегрированная система ПВО РФ станет более развитой. По причине нехватки средств на разработку и производство новых самолетов, Россия в гонке вооружений в воздухе отстает почти на десять лет. На данный момент, по экономическим причин, страна почти не покупает новую военную технику и вооружение в необходимом количестве. На самом деле одна из причин развития российской системы ПВО — это необходимость борьбы с самолеты стелс и крылатыми ракетами США, так как Россия не может позволить себе огромные затраты на закупку современных истребителей в большом количестве.