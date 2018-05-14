Правительство призналось в поддержке олигарха

О сумме поддержки говорить «просто не хотелось бы», отметил министр.

Также Силуанов сказал, что правительство намерено поддержать другие компании, попавшие под санкции США . Речь в первую очередь идет про "Русал" и «ГАЗ». «Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, — Промсвязьбанка », — сказал чиновник.

Банк будет предоставлять ликвидность на общих основаниях. Власти пока не рассматривают возможность выкупа части акций En+ и UC Rusal Олега Дерипаски , отметил глава Минфина.

3 мая «Коммерсантъ» сообщил, что «Ренова» направила в российское правительство обширный список мер поддержки собственных активов.

В середине апреля Вексельберг уже жаловался на последствия от санкций премьер-министру Дмитрию Медведеву . Олигарх сообщил о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета, а также о резком росте стоимости кредитов.

США ввели 6 апреля новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. Позднее США заморозили активы «Реновы» на общую сумму от 1,5 до 2 миллиардов долларов.