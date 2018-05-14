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Правительство призналось в поддержке олигарха
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Правительство призналось в поддержке олигарха 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Группа «Ренова» бизнесмена Виктора Вексельберга получила господдержку. Об этом заявил и.о. главы Минфина Антон Силуанов, сообщает РБК.
О сумме поддержки говорить «просто не хотелось бы», отметил министр.
Также Силуанов сказал, что правительство намерено поддержать другие компании, попавшие под санкции США. Речь в первую очередь идет про "Русал" и «ГАЗ». «Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, — Промсвязьбанка», — сказал чиновник.
Банк будет предоставлять ликвидность на общих основаниях. Власти пока не рассматривают возможность выкупа части акций En+ и UC Rusal Олега Дерипаски, отметил глава Минфина.
3 мая «Коммерсантъ» сообщил, что «Ренова» направила в российское правительство обширный список мер поддержки собственных активов.
В середине апреля Вексельберг уже жаловался на последствия от санкций премьер-министру Дмитрию Медведеву. Олигарх сообщил о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета, а также о резком росте стоимости кредитов.
США ввели 6 апреля новые санкции в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. Позднее США заморозили активы «Реновы» на общую сумму от 1,5 до 2 миллиардов долларов.
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