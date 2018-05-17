Ещё
США и Узбекистан заключили контракты на сумму 4,8 миллиарда долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и Узбекистан заключили контракты на сумму 4,8 миллиарда долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 17 мая — РИА Новости. Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиеев и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне заявили об углублении экономического сотрудничества, компании двух стран подписали контракты на 4,8 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба главы Узбекистана.
Мирзиеев 15-17 мая находится с первым официальным визитом в США.
"Президент Ш. Мирзиеев и президент Д. Трамп выразили решимость изыскать возможности углубления экономического сотрудничества, способствующего росту торговли и созданию рабочих мест в обеих странах", — говорится в сообщении по итогам переговоров.
В частности, стороны согласились изучить возможности для более тесного сотрудничества, в том числе в области сельского хозяйства, энергетики, химии, финансов, туризма, текстильной промышленности, здравоохранения и цифровых технологий.
"Во время визита между компаниями Узбекистана и США было подписано более 20 наиболее крупных контрактов, которые при их полноценной реализации составят сумму более 4,8 миллиарда долларов и могут способствовать сохранению 10 тысяч рабочих мест в США, a также открыть возможности для многомиллиардных контрактов с американскими компаниями в перспективе", — отметили в пресс-службе.
Мирзиеев также заявил о стремлении Узбекистана к членству во Всемирной торговой организации (ВТО), а Трамп заверил, что США окажут поддержку и техническое содействие в этом процессе, добавили в пресс-службе главы Узбекистана.
Ранее международный пресс-клуб по освещению визита Мирзиеева сообщал, что компании Узбекистана и США подписали ряд соглашений в нефтегазовой сфере и энергетике. В частности, были подписаны документы о сотрудничестве в привлечении финансирования для реализации проекта по техническому перевооружению, модернизации и развитию газотранспортной системы Узбекистана, строительстве новых тепловых и солнечных электростанций, внедрению технологий в нефтепереработку.
РИА Новости: последние новости
Глава МИД КНР призвал не тормозить мирный процесс на Корейском полуострове Евродепутат рассказал, чем грозит неосторожность в отношениях с Россией США и Узбекистан подписали меморандумы о сотрудничестве в образовании
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля683
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»756
Канада осудила открытие Крымского моста187
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост133
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД175
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес Ближний Восток
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение