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В Москве появились фиксирующие неправильную парковку камеры
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В Москве появились фиксирующие неправильную парковку камеры 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: mockwa.com
Как рассказали в «Администраторе московского парковочного пространства», новые камеры фиксируют нарушения парковки не только на определенном участке дороги, но и вокруг себя в целом. Комплекс способен распознать стоянку на тротуаре, пешеходном переходе или в зоне запрещающего знака. Также камера каждые 15 минут делает снимок стоящих на платной парковке авто и проверяет, оплачена ли у них стоянка. Ранее этим занимались только парконы — автомобили с камерами, которые курсируют по улицам с платной парковкой.
Новые комплексы уже работают на Новом Арбате, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и других магистралях.
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