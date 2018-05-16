В Москве появились фиксирующие неправильную парковку камеры

Как рассказали в «Администраторе московского парковочного пространства», новые камеры фиксируют нарушения парковки не только на определенном участке дороги, но и вокруг себя в целом. Комплекс способен распознать стоянку на тротуаре, пешеходном переходе или в зоне запрещающего знака. Также камера каждые 15 минут делает снимок стоящих на платной парковке авто и проверяет, оплачена ли у них стоянка. Ранее этим занимались только парконы — автомобили с камерами, которые курсируют по улицам с платной парковкой.

Новые комплексы уже работают на Новом Арбате, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и других магистралях.