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Эксперт: цены на нефть могут вырасти до 100 долларов
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Эксперт: цены на нефть могут вырасти до 100 долларов 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на нефть действительно могут вырасти до отметки в 100 долларов, передает НСН.
В США предсказали рост цен на нефть до 100 долларов за баррель, сообщает Bloomberg. Аналитики Bank of America предположили, что учитывая риски поставок из Венесуэлы и Ирана, фьючерсы на нефть марки Brent будут стоить по 90 долларов во втором квартале 2019 года. Если Иран окажется под санкциями США и ОПЕК продолжит ограничивать мировую добычу нефти, то цены на нефть могут вырасти и до 100 долларов за баррель, считают аналитики.
"Сложно прогнозировать, когда это произойдет, но в целом, конечно, это возможно. Опять же, основной сценарий, который сейчас все рассматривают, это введение санкций против Ирана. Я думаю, что в принципе рост будет, но сложно сказать, насколько он произойдет сразу или же в долгосрочной перспективе", — сказал эксперт.
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