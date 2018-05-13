Эксперт: цены на нефть могут вырасти до 100 долларов

США предсказали рост цен на нефть до 100 долларов за баррель, сообщает Bloomberg . Аналитики Bank of America предположили, что учитывая риски поставок из Венесуэлы Ирана , фьючерсы на нефть марки Brent будут стоить по 90 долларов во втором квартале 2019 года. Если Иран окажется под санкциями США и ОПЕК продолжит ограничивать мировую добычу нефти, то цены на нефть могут вырасти и до 100 долларов за баррель, считают аналитики.

"Сложно прогнозировать, когда это произойдет, но в целом, конечно, это возможно. Опять же, основной сценарий, который сейчас все рассматривают, это введение санкций против Ирана. Я думаю, что в принципе рост будет, но сложно сказать, насколько он произойдет сразу или же в долгосрочной перспективе", — сказал эксперт.