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В Киеве неизвестные бросили два взрывных устройства на территорию складов
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В Киеве неизвестные бросили два взрывных устройства на территорию складов 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Неизвестные бросили два взрывных устройства на территорию складов в Киеве, ранены шесть охранников — полиция
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