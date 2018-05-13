В Сирии впервые заметили ЗРК С-75 с новыми тепловизорами

Фотографии модернизированных элементов сирийского ЗРК появились в Сети. Расчеты ПВО теперь могут засекать вражеские самолеты и ракеты в пассивном режиме, в том числе ночью и в плохую погоду. В то же время противнику теперь значительно труднее определять местонахождение позиций комплекса и применять по ним противорадиолокационные ракеты.

Ранее сообщалось, что именно наличие тепловизионного прицела в марте 1999 года позволило югославскому расчету ПВО обнаружить и уничтожить американский самолет F-117.

Зенитные ракетные комплексы С-75 активно применялись сирийской армией еще во время октябрьской войны 1973 года. В настоящее время они считаются устаревшими, однако сирийские военные не спешат их снимать с вооружения. Взаимодействуя с более современными системами, даже такая техника, пройдя модернизацию, может доставить большие проблемы потенциальным агрессорам.