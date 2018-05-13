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В Сирии впервые заметили ЗРК С-75 с новыми тепловизорами
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В Сирии впервые заметили ЗРК С-75 с новыми тепловизорами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Фотографии модернизированных элементов сирийского ЗРК появились в Сети. Расчеты ПВО теперь могут засекать вражеские самолеты и ракеты в пассивном режиме, в том числе ночью и в плохую погоду. В то же время противнику теперь значительно труднее определять местонахождение позиций комплекса и применять по ним противорадиолокационные ракеты.
Ранее сообщалось, что именно наличие тепловизионного прицела в марте 1999 года позволило югославскому расчету ПВО обнаружить и уничтожить американский самолет F-117.
Зенитные ракетные комплексы С-75 активно применялись сирийской армией еще во время октябрьской войны 1973 года. В настоящее время они считаются устаревшими, однако сирийские военные не спешат их снимать с вооружения. Взаимодействуя с более современными системами, даже такая техника, пройдя модернизацию, может доставить большие проблемы потенциальным агрессорам.
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