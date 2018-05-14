Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму

Как следует из публикации, все пятеро являются должностными лицами избирательных комиссий Крыма Севастополя и принимали непосредственное участие в организации выборов президента РФ на территории полуострова.

— Ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов, — говорится в документе.

При этом, в самом документе имена крымчан не указаны. Однако кто эти пятеро, становится ясно из решения Совета ЕС, размещенного в базе данных законодательных актов ЕС. Под санкции попали секретарь Избирательной комиссии Крыма Наталья Безрученко, заместитель председатель Избиркома Крыма Инна Гузеева, глава Избиркома Севастополя Александр Петухов , его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь Избиркома Севастополя Анастасия Капранова.

Таким образом, на данный момент в ограничительном списке ЕС находятся 155 граждан РФ , а также представителей ДНР и ЛНР. Кроме того, санкции введены в отношении 38 общественных организаций, действующих в Крыму либо на территориях самопровозглашенных республик.

В список избирателей на территории Крыма было включено 1 миллион 800 тысяч жителей региона.