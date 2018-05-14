Ещё
Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Совет Европейского союза включил пятерых россиян в число граждан, на которых распространяются санкции. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте ЕС.
Как следует из публикации, все пятеро являются должностными лицами избирательных комиссий Крыма и Севастополя и принимали непосредственное участие в организации выборов президента РФ на территории полуострова.
— Ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов, — говорится в документе.
При этом, в самом документе имена крымчан не указаны. Однако кто эти пятеро, становится ясно из решения Совета ЕС, размещенного в базе данных законодательных актов ЕС. Под санкции попали секретарь Избирательной комиссии Крыма Наталья Безрученко, заместитель председатель Избиркома Крыма Инна Гузеева, глава Избиркома Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь Избиркома Севастополя Анастасия Капранова.
Таким образом, на данный момент в ограничительном списке ЕС находятся 155 граждан РФ, а также представителей ДНР и ЛНР. Кроме того, санкции введены в отношении 38 общественных организаций, действующих в Крыму либо на территориях самопровозглашенных республик.
Санкционный список ЕС существует с 2014 года и неоднократно расширялся. В него уже включены глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев и другие известные россияне.
В список избирателей на территории Крыма было включено 1 миллион 800 тысяч жителей региона.
Российская Газета: последние новости
Житель Австралии дважды за неделю выиграл в лотерею Лавров: Переписывание истории стало частью политики "сдерживания" России ФРГ: Санкции США против России будут препятствием для развития контактов
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»85
Песков: дедлайн Медведева приближается52
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ294
Кобзон отказался открывать Крымский мост56
Украина наказала Сурганову11
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение