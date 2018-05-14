Евросоюз расширил антироссийские санкции после выборов в Крыму 

Совет Европейского союза включил пятерых россиян в число граждан, на которых распространяются санкции. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте ЕС.
Как следует из публикации, все пятеро являются должностными лицами избирательных комиссий Крыма и Севастополя и принимали непосредственное участие в организации выборов президента РФ на территории полуострова.
— Ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов, — говорится в документе.
При этом, в самом документе имена крымчан не указаны. Однако кто эти пятеро, становится ясно из решения Совета ЕС, размещенного в базе данных законодательных актов ЕС. Под санкции попали секретарь Избирательной комиссии Крыма Наталья Безрученко, заместитель председатель Избиркома Крыма Инна Гузеева, глава Избиркома Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь Избиркома Севастополя Анастасия Капранова.
Таким образом, на данный момент в ограничительном списке ЕС находятся 155 граждан РФ, а также представителей ДНР и ЛНР. Кроме того, санкции введены в отношении 38 общественных организаций, действующих в Крыму либо на территориях самопровозглашенных республик.
Санкционный список ЕС существует с 2014 года и неоднократно расширялся. В него уже включены глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев и другие известные россияне.
В список избирателей на территории Крыма было включено 1 миллион 800 тысяч жителей региона.