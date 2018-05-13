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В Германии испугались «глаз Москвы»
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В Германии испугались «глаз Москвы» 

Lenta.ru 1 час назад
Приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», по версии НАТО, равносильно размещению «глаз Москвы» на территории стран-участниц альянса, пишет немецкий журнал Spiegel.
Для обслуживания комплексов потребуется помощь российской стороны, полагает издание. Через лазейки в сложном программном обеспечении систем Россия сможет получить доступ к любой информации, в том числе к данным о новом американском многофункциональном истребителе F-35. Анкара собирается приобрести для своих военно-воздушных сил более сотни самолетов этого типа.
6 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара даст жесткий ответ в случае, если США введут против нее санкции из-за закупки комплексов С-400. В марте он подчеркивал, что Турция будет применять С-400 только для собственной защиты.
В сентябре 2017 года Турция заключила контракт с Россией на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Начало поставок намечено на 2019 год. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.
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