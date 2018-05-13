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Водитель легкового авто сбил велосипедиста около Белорусского вокзала
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Водитель легкового авто сбил велосипедиста около Белорусского вокзала 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Водитель легкового авто сбил велосипедиста около Белорусского вокзала и скрылся с места происшествия, сообщил источник в правоохранительных органах.
"Водитель Lada Priora, двигаясь по Ленинградскому проспекту в районе Белорусского вокзала, совершил наезд на велосипедиста", — цитирует собеседника Агентство «Москва». Отмечается, что для поимки автомобилиста в городе ввели план «Перехват».
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили выезд сотрудников полиции по адресу ДТП. Там рассказали, что о происшествии сообщили очевидцы. Собеседница агентства добавила, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, а сведений о пострадавших не поступало.
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