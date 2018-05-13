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Эксперт оценил выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России‍
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Эксперт оценил выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России‍ 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал сравнение российского, китайского и американского гиперзвукового оружия, проведенное одним из телеканалов в США.
"Что касается американского гиперзвукового оружия, то мы уже, наверное, лет 20, а то и больше наблюдаем за их разработками. Идут они сложно, с серьезными сбоями, — цитирует эксперта RT. — У американцев гиперзвуковое оружие топчется где-то на рубеже пяти-шести махов. Наше же уже заходит за десять махов".
Баранец отметил, что СМИ лукавят, заявляя, что США ставят перед собой более сложную задачу, разрабатывая неядерные ракеты высокой точности. По словам эксперта Россия не концентрировалась на ядерном оружии, а также ведет разработки высокоточных снарядов.
"Одно из таких оружий мы видели 9 мая на параде Победы — «Кинжал». Это российская гиперзвуковая ракета, которой сегодня в мире нет равных", — заявил специалист.
Баранец добавил, что второе место в военных разработках в области гиперзвукового оружия занимает Китай, а Штаты находятся на третьем месте.
Ранее телеканал в США сравнил возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия. В материале отмечалось, что хотя Штаты признавали ранее лидерство Китая и России в этой области оборонной промышленности, на самом деле Вашингтон не отстает от Москвы и Пекина, поскольку ставит себе другие задачи.
Ракеты «Кинжал» состоят на вооружении новейших истребителей МиГ–31, которые в 2018 году заступили на тестовое боевое дежурство. Представители Пентагона уже выражали свою обеспокоенность наличием у РФ таких самолетов. Отмечалось, что США не могут защититься от оружия, развивающего скорость более трех Махов, тогда как «Кинжалы» разгоняются до 20.
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