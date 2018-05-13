Анфиса Чехова прилетела в Грузию к бывшему мужу 

В октябре прошлого года стало известно, что Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили расстались. Официальная причина — не сошлись характерами, настоящая — измены бывшего супруга. Пара начала встречаться в 2009 году, 31 мая 2012-го на свет появился их сын Соломон. Ради него Анфиса и Гурам сохранили дружеские отношения. Майские праздники мальчик провел у родственников по линии отца в Грузии. Анфиса на днях приехала туда, чтобы забрать сына.
«Я приехала в Тбилиси, забрать Сола, который гостил у папы и бабушек))) А в Грузии, как всегда, сытно и спокойно», — написала Анфиса Чехова и выложила кадр, на котором она запечатлена с бывшем мужем и сыном. Поклонники выразили надежду, что пара еще сойдется. «Блин здорово то как! Красивая парочка! Может ещё сойдетесь)))», «Ну помиритесь, вы така классная пара и родите еще ребёнка», «И муж ваш наверное думает»боже какую женщину я упустил", — оставляют комментарии пользователи.
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