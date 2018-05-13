Ещё
Анфиса Чехова прилетела в Грузию к бывшему мужу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анфиса Чехова прилетела в Грузию к бывшему мужу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В октябре прошлого года стало известно, что Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили расстались. Официальная причина — не сошлись характерами, настоящая — измены бывшего супруга. Пара начала встречаться в 2009 году, 31 мая 2012-го на свет появился их сын Соломон. Ради него Анфиса и Гурам сохранили дружеские отношения. Майские праздники мальчик провел у родственников по линии отца в Грузии. Анфиса на днях приехала туда, чтобы забрать сына.
«Я приехала в Тбилиси, забрать Сола, который гостил у папы и бабушек))) А в Грузии, как всегда, сытно и спокойно», — написала Анфиса Чехова и выложила кадр, на котором она запечатлена с бывшем мужем и сыном. Поклонники выразили надежду, что пара еще сойдется. «Блин здорово то как! Красивая парочка! Может ещё сойдетесь)))», «Ну помиритесь, вы така классная пара и родите еще ребёнка», «И муж ваш наверное думает»боже какую женщину я упустил", — оставляют комментарии пользователи.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1777606761088465845_3164294"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Юлия Самойлова высказалась о своем поражении на «Евровидении» Андрей Малахов засветился в постели с Цымбалюк-Романовской «Настоящая и смешная»: в Сети обсуждают победительницу «Евровидения-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену19
В Донбассе идут интенсивные боевые действия811
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской160
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции101
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»62
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
00:23
Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
Гаджеты Наука и техника
02:14
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции
Происшествия Статьи
00:58
Украинских студентов отправили на практику в Крым
Украина В мире
02:14
«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни
Происшествия
00:54
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:55
В Донбассе идут интенсивные боевые действия
Украина В мире
03:56
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение