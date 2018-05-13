Водитель такси врезался в припаркованную легковушку в Новороссийске

Таксист въехал в припаркованный Nissan на улице Советов в Новороссийске . О пострадавших не сообщается. Информация о ДТП появилась в региональном паблике «ДТП Новороссийск».

Как рассказал один из подписчиков группы, виновник ДТП отвлекся на мобильный телефон, чтобы отменить заказ и врезался в впереди стоящую машину.

Источник фото: «ВКонтакте»

По словам подписчика, мужчина сделал это не специально и всегда ездит по городу спокойно.