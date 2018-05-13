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Водитель такси врезался в припаркованную легковушку в Новороссийске
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Водитель такси врезался в припаркованную легковушку в Новороссийске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Таксист въехал в припаркованный Nissan на улице Советов в Новороссийске. О пострадавших не сообщается. Информация о ДТП появилась в региональном паблике «ДТП Новороссийск».
Как рассказал один из подписчиков группы, виновник ДТП отвлекся на мобильный телефон, чтобы отменить заказ и врезался в впереди стоящую машину.
Источник фото: «ВКонтакте»
По словам подписчика, мужчина сделал это не специально и всегда ездит по городу спокойно.
Водитель в Кемерово снес ель и протаранил здание «Кузбасской топливной компании». Он влетел в фасад комплекса на полной скорости, не притормаживая. Инцидент был запечатлен на видео.
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