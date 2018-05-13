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В Москве водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста и поехал дальше
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В Москве водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста и поехал дальше 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Москве произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и ГИБДД.
Отмечается, что инцидент произошел на Ленинградском проспекте около Белорусского вокзала.
"Водитель Lada Priora, двигаясь по Ленинградскому проспекту в районе Белорусского вокзала, совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В городе объявлен план «Перехват», — рассказал источник.
По данным ГИБДД, сведений о пострадавших не поступало, хотя свидетели сообщили об инциденте. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее на северо-западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга, в результате которого произошел наезд на переходящую улицу по пешеходному переходу женщину.
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