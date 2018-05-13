В Москве водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста и поехал дальше

Москве произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошел на Ленинградском проспекте около Белорусского вокзала.

"Водитель Lada Priora, двигаясь по Ленинградскому проспекту в районе Белорусского вокзала, совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В городе объявлен план «Перехват», — рассказал источник.

По данным ГИБДД, сведений о пострадавших не поступало, хотя свидетели сообщили об инциденте. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на северо-западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга, в результате которого произошел наезд на переходящую улицу по пешеходному переходу женщину.