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В Барнауле водитель протаранил машину ГИБДД и попытался скрыться
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В Барнауле водитель протаранил машину ГИБДД и попытался скрыться 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Водитель Volkswagen протаранил припаркованный патрульный автомобиль ГИБДД и попытался скрыться.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в ночь на 16 мая на ул. Володарского, 35 в Барнауле. Полицейские быстро передали ориентировку другим патрулям. Автомобиль с характерными повреждениями был замечен на Павловском тракте, водителю предложили остановиться, но он выехал на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора. В ходе преследования он был задержан.
Водитель 1986 года с признаками опьянения отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На него составили пять административных протоколов.
АиФ — Алтай: последние новости
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