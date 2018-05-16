В Барнауле водитель протаранил машину ГИБДД и попытался скрыться

Водитель Volkswagen протаранил припаркованный патрульный автомобиль ГИБДД и попытался скрыться.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в ночь на 16 мая на ул. Володарского, 35 в Барнауле . Полицейские быстро передали ориентировку другим патрулям. Автомобиль с характерными повреждениями был замечен на Павловском тракте, водителю предложили остановиться, но он выехал на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора. В ходе преследования он был задержан.

Водитель 1986 года с признаками опьянения отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На него составили пять административных протоколов.